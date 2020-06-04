2020-06-04T20:09:30+03:00
Общество

Оренбургской семье вернут детей, которых забрали из-за ветхого дома

Отменено решение об изъятии детей из семьи
Юлия САЛЬНИКОВА
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У матери забрали четырех малышей из-за ветхой крышиУ матери забрали четырех малышей из-за ветхой крышиФото: YouTube
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Комиссия по делам несовершеннолетних в Оренбургской области отменила решение об изъятии детей из многодетной семьи. Сотрудники опеки пришли в дом к "проблемной" семьи и, несмотря на крики малышей и протесты матери, забрали четверых из пяти детей. Когда видео попало в Сеть, многие осудили работу работников за их грубость и "чрезмерное усердие" в выполнении профессиональных обязанностей. Но больше удивило, из-за чего детей решили отбирать - оказалось все дело в доме, слишком он ветхий.

- По итогам работы областная комиссия решила отменить постановление главы администрации Домбаровского района об отобрании детей,- сообщили в пресс-службе губернатора.

Работу органов опеки Домбаровского района признали ненадлежащей, самого главу района уволили, детей вернут матери, правда, не сразу. Родители были на ток-шоу в Москве, поэтому должны соблюсти двухнедельный карантин.

- Вернуть детей - это не значит решить проблему семьи,- сказала в эфире Радио "Комсомольская правда" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. - Нужно не отпускать ситуацию, пока семье помощь уже не понадобится, хотя, мне кажется, этой семье уже не захочется иметь дело с органами системы профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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