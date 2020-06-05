2020-06-04T22:00:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 5 июня 2020 года составило 189 214 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 5 июня 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве уже вторые сутки количество заболевших меньше 2000 человек. Последние данные из оперативного штаба – 1998 человек, днем ранее - выявили 1842 человека с коронавирусом. Такие цифры говорят, что эпидемия в столице отступает. Кто заболел за последние сутки?

- Среди новых заболевших: 43,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,4% – от 46 до 65 лет, 9,7% - от 66 до 79 лет, 7,9% - дети до 18 лет, 4,2% – старше 80 лет, - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего в Москве за весь период эпидемии заболели коронавирусом 189 214 человек COVID 2019, из них уже вылечились 94 715 человек (50,05%).

- Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки в столице побороли коронавирус 3061 человек, - рассказала Анастасия Ракова, вице-мэр.

Положительная динамика дает возможность анализировать, когда город начнет жить обычной жизнью. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что уже 8 июня власти составят график открытия предприятий.

- То есть поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять, - сказал Сергей Собянин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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