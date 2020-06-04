2020-06-04T23:23:55+03:00
В мире

Премьер министр Японии заявил о готовности страны принять Олимпиаду в полном объеме

Страна объявила о переносе главного спортивного события на 2021 год
Анастасия РЫШКОВА
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Синдзо Абэ на Глобальном саммите по разработке вакцин от коронавируса заявил, что его страна полностью готова принять Олимпиаду в 2021 году.

- Позвольте мне повторить мое намерение принять отложенные в 2020 году Олимпийские и Параолимпийские Игры в Токио летом 2021 году в полном объеме, как свидетельство победы человечества над COVID-19, — сказал Абэ.

Губернатор Токио Юрико Коикэ ранее заявлял, что Япония работает над возможной оптимизацией проведения массовых мероприятий отмененных из-за пандемии коронавиру.

Напомним, МОК и оргкомитет Игр в Токио в конце марта приняли общее решение об отмене Олимпийских и Параолимпийских Игр. Летняя Олимпиада пройдет В 2021 году с 23 июля по 8 августа. Эти даты пока имеют условный характер. Председатель оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори заявил, что Игры пройдут только при условии стабилизации и полном контроле коронавирусной инфекции в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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