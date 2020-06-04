Премьер министр Японии заявил о готовности страны принять Олимпиаду в полном объеме
Синдзо Абэ на Глобальном саммите по разработке вакцин от коронавируса заявил, что его страна полностью готова принять Олимпиаду в 2021 году.
- Позвольте мне повторить мое намерение принять отложенные в 2020 году Олимпийские и Параолимпийские Игры в Токио летом 2021 году в полном объеме, как свидетельство победы человечества над COVID-19, — сказал Абэ.
Губернатор Токио Юрико Коикэ ранее заявлял, что Япония работает над возможной оптимизацией проведения массовых мероприятий отмененных из-за пандемии коронавиру.
Напомним, МОК и оргкомитет Игр в Токио в конце марта приняли общее решение об отмене Олимпийских и Параолимпийских Игр. Летняя Олимпиада пройдет В 2021 году с 23 июля по 8 августа. Эти даты пока имеют условный характер. Председатель оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори заявил, что Игры пройдут только при условии стабилизации и полном контроле коронавирусной инфекции в мире.
ИСТОЧНИК KP.RU