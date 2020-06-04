В Госдуме назвали санкции США против "Северного потока 2" войной с рыночными отношениями

4 Июнь 2020 2020-06-04T23:10:47+03:00

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В Госдуме прокомментировали возможное введение новых американских санкций в отношении проекта "Северный поток-2". Документ разработали депутаты, преимущественно республиканцы, сторонники президента Трампа. Этот пакет санкций касается достройки и запуска магистрали. Причем, под "блокировку" могут попасть лаже компании, которые не строят газопровод, а сотрудничают с фирмами, занятыми этой работой.

- США пропагандируют демократию и рыночные отношения… В данной ситуации мы видим совершенно противоположное: идёт война с рыночными отношениями… Надо понять, что рынок многогранен и в нём должны действовать рыночные отношения, которые отцы-основатели США ставили во главу угла,- сказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в комментарии RT.

Он напомнил, что США вообще не имеют никакого отношения к проекту. Газопровод не проходит через их территорию, США не являются получателем газа. Санкционная политика США может привести к тому, считает Ананских, что "Все меньше стран захотят работать в долларах", штаты могут лишиться партнеров.

Ранее в МИД называли американские санкции "жестом отчаяния". Россия достроит газопровод своими силами с помощью трубоукладчика "Академик Черский".

ИСТОЧНИК KP.RU