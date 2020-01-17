2020-01-17T14:47:38+03:00
Политика

МИД РФ назвал санкции против "Северного потока-2" жестом отчаяния

Сергей Лавров считает, что ограничения никак не помешают достроить газопровод в Европу
Ольга МАТЫС
Поделиться:
Комментарии: comments1
Министр иностранных дел России считает, что ограничения США не смогут заблокировать процесс строительстваМинистр иностранных дел России считает, что ограничения США не смогут заблокировать процесс строительстваФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Санкции США, введенные из-за строительства Россией газопровода "Северный поток-2" от побережья Балтики до Германии, не смогут остановить проект. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

- Политика искусственных ограничений и запретов в условиях современной глобальной экономики имеет свои пределы, в конечном счете, неизбежно ударит по интересам самих США. Это демонстрируют и недавние меры Вашингтона против "Северного потока - 2", которые выглядят, скорее, как жест отчаяния и не в состоянии заблокировать выгодный для России и Европы энергетический проект, - заявил глава российского МИД в ответ на вопрос журналиста о российско-американских отношениях.

Ранее kp.ru сообщал, что глава "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил способность России самостоятельно достроить "Северный поток-2", без помощи компаний, отказавшихся от проекта под санкционным давлением Запада.

Напомним, что Сергей Лавров во время пресс-конференции подвёл итоги дипломатического года и заявил, что продолжит исполнять обязанности главы МИД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24