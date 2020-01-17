МИД РФ назвал санкции против "Северного потока-2" жестом отчаяния

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:47:38+03:00

Министр иностранных дел России считает, что ограничения США не смогут заблокировать процесс строительства Фото: REUTERS

Сергей Лавров считает, что ограничения никак не помешают достроить газопровод в Европу

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Санкции США, введенные из-за строительства Россией газопровода "Северный поток-2" от побережья Балтики до Германии, не смогут остановить проект. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

- Политика искусственных ограничений и запретов в условиях современной глобальной экономики имеет свои пределы, в конечном счете, неизбежно ударит по интересам самих США. Это демонстрируют и недавние меры Вашингтона против "Северного потока - 2", которые выглядят, скорее, как жест отчаяния и не в состоянии заблокировать выгодный для России и Европы энергетический проект, - заявил глава российского МИД в ответ на вопрос журналиста о российско-американских отношениях.

Ранее kp.ru сообщал, что глава "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил способность России самостоятельно достроить "Северный поток-2", без помощи компаний, отказавшихся от проекта под санкционным давлением Запада.

Напомним, что Сергей Лавров во время пресс-конференции подвёл итоги дипломатического года и заявил, что продолжит исполнять обязанности главы МИД России.

ИСТОЧНИК KP.RU