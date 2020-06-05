Порноактрису выгнали из самолета за выступление в поддержку темнокожих

5 Июнь 2020 2020-06-05T00:39:21+03:00

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Порноактрису из Австралии выгнали из американского самолета за публичное выступление перед пассажирами в поддержку трагически погибшего во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Об инциденте рассказало издание The New Zealand Herald.

Эль Нокс летела на воздушном судне американской авиалинии из Хьюстона в Сан-Франциско, где должна была сделать пересадку для дальнейшего перелета домой, в Сидней. После того, как самолет совершил посадку в американском городе, 28-летня девушка встала со своего кресла и обратилась к другим многочисленных пассажирам судна с речью в поддержку прав темнокожих и убитого в Миннеаполисе афроамериканца.

- Это не моя страна, я австралийка. Но я вижу, что вашей демократии угрожают. Не надо бездействовать. Решите, какую часть истории вы выбираете, - произнесла порноактриса перед 300 пассажирами.

Люди в самолете встретили выступление Нокс аплодисментами, поддержав позицию девушки, но сразу после этого на борт самолета ворвались полицейские и увели ее. Австралийку направили в администрацию аэропорта, где «нарушительницу» порядка допросили. Нокс утверждает, что сотрудники полиции грозили ей запретом на перелет в Сидней.

- Мне заявили, что я не имею права выступать с политическими заявлениями на борту американской авиакомпании, но я ответила, что это было заявление, защищающее права людей, - отметила девушка.

История закончилась хорошо: после длительных дискуссий путешественницу все-таки отпустили, разрешив ей сесть на рейс в Австралию на следующий день.

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда в ходе его задержания полицейскими вызвала волну акцией протеста, беспорядков и вандализма не только в США, но и других странах мира. Протесты на американской территории, в самых крупных городах и даже в столице государства не утихают более 10 дней. Мирные демонстранты требуют прекратить ущемления прав темнокожих, произвол правоохранителей, а также справедливого суда над полицейским, который по мнению большинства убил Флойда.

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ИСТОЧНИК KP.RU