«Гражданская война» в США: белые берут в руки оружие, но пока проигрывают

Ровно 10 лет тому назад «КП» беседовала с американским писателем Томасом Читтамом. Он как раз тогда написал книгу с говорящим названием: «Крах США-2020. Вторая гражданская война». Тогда это казалось дурным анекдотом. А сейчас — стало явью. Уже почти 10 дней в стране бушуют протесты. В 50 штатах из 60! Во всех крупных городах! Задержанных — свыше 8 тысяч, убитых — больше десяти человек (включая полицейских, погибших от рук протестующих). Из магазина дорогих часов Rolex в нью-йоркском Сохо мародеры вынесли товаров на $2,4 млн. А это — всего одна точка, всего одна улица, всего один город. Общий убыток от грабежей и поджогов — свыше $10 млрд. Что вообще происходит в мощнейшей державе мира? Рассказывает наш корреспондент в США Алексей Осипов.

БЫЛ БЫ ПОВОД…

Пламя пожаров, массовых демонстраций, мародерства и грабежей спровоцировала гибель чернокожего жителя Миннеаполиса. Бывший вышибала ночного клуба Джордж Флойд расплатился в магазинчике поддельной купюрой и попытался скрыться. Вызванный наряд полиции его задержал. С надетыми наручниками Флойда повалили на землю, один из копов надавил коленом на его шею. Мужчина кричал, что ему трудно дышать. И через несколько часов скончался в больнице. Экспертиза подтвердила, что смерть спровоцировало именно удушье. Впрочем, в крови Флойда были найдены следы наркотиков. «Отличившиеся» копы были уволены, один из них затем арестован.

…А ПОГРОМ НАЧНЕТСЯ

Сначала в Миннеаполисе, затем в других городах США начались акции под лозунгом Black Lives Matter («жизни черных важны»). Сперва — просто как протест «за справедливость»: ведь в США и других странах выходцы из Африки часто становятся жертвами полицейского произвола.

Правда, улица эта — с односторонним движением: противоположных лозунгов, вроде «Жизни белых тоже важны», не слышно. А если кто попробует поднять их на знамя — сразу заклеймят «расистом и фашистом». Хотя в тех же США белых от рук копов погибает в два раза больше, нежели черных.

Национальная гвардия, введенная в некоторые крупные города страны, немного утихомирила пыл ночных грабителей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вдобавок, каждый факт применения полицейскими оружия впоследствии рассматривается в суде. Так вот, с 2010 по 2019 годы суды рассмотрели порядка 98 тысяч (!) подобного рода дел. И в 99,13% случаев признали действия полицейских… правомерными. То есть убитые действительно представляли угрозу. Но такая статистика митингующих не интересует.

Демонстрации охватили не только США — такие же толпы высыпали на улицы в Канаде, Франции, Германии, Нидерландах…

О причинах массового мародерства в Америке эксперты говорят невнятно: мол, протест растет благодаря соцсетям, люди устали от карантина из-за коронавируса, да и предвыборная гонка в разгаре.

Но позвольте: соцсети работали и шесть лет назад, когда из-за убийства полицией афроамериканца Майкла Брауна вспыхнул погром в городке Фергюсон. От карантина устали все страны, но там мародерства пока не наблюдаются. Выборы? Так в Конгресс США они каждые два года проходят…

НАЦИЯ НАХЛЕБНИКОВ

Что ж, озвучу непопулярное мнение. Передовой оплот демократии, коим считаются Соединенные Штаты, вырастил нацию люмпенов. После падения расовой сегрегации 60 лет назад — в Вашингтоне сочли, что лучшей формой исправления ошибок прошлого будет… нескончаемая финансовая поддержка. Темнокожим давали пособия, доступное жилье, всевозможные льготы и квоты для приема на работу и зачисления в вузы. Последнее интересовали далеко не всех, а вот беззаботная жизнь на шее у государства большинству понравилась.

Взять, например, Нью-Йорк, где афроафмериканцы живут в «нише», от английской абрревиатуры NYCHA - так называют городской департамент социального жилья, владеющего гигантским количеством квартир. Где одно поколение бедных (читай — безработных и не желающих работать) сменяет другое. Какую помощь в период пандемии получил средний житель Нью-Йорка? За исключением одноразовой федеральной выплаты в $1200 (да и то положенной не всем) — лишь возможность наведаться в ближайшую школу за бесплатным питанием и пяток одноразовых масок. При этом обитатели «ниш» наслаждаются продуктовыми наборами, регулярной дезинфекцией, бесплатными айпадами для детей, соцпособиями…

Самый ходовой товар в престижных районах Нью-Йорка - фанерные щиты.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на очевидный крах идеи «залить проблему деньгами», после дела Флойда число её сторонников лишь возросло. Крупнейшие банки и IT-компании уже заявили о многомиллиардных взносах в фонды борьбы с расовой дискриминацией. На борьбу с коронавирусом большинство этих корпораций не дали ни цента.

Самой семье Флойда сердобольные американцы насобирали уже $10 млн. Брат погибшего заявил, что все средства пойдут на оплату похорон, психологическую помощь близким, жилищные и транспортные расходы. На эти нужды хватило бы, наверное, двадцатой части суммы — но сбор пожертвований он не прекратил, даже когда накапал первый миллион.

ГЕОГРАФИЯ СКОРБИ

Но это всё — присказка. Переходим к делу. Массовые акции «протеста и скорби по Джорджу Флойду» проходят по ВСЕМ крупнейшим городам США уже больше недели. Днем протестующие выходят на «митинги за справедливость», а как стемнеет — разбиваются на небольшие мобильные группы, начинают жечь, грабить, мародерствовать.

В Вашингтоне сожгли офисное здание прямо напротив Белого дома. В Лас-Вегасе демонстранты выстрелили в голову полицейскому. В Чикаго — запрыгнули на грузовой поезд, вскрыли контейнеры и разграбили. На Манхэттене, чьи витрины закрылись от бандитов деревянными щитами, мародеры вооружились ломиками и вынесли всё, что можно. Во многих городах на окнах магазинов и ресторанов появились надписи: «Бизнес принадлежит представителю национальных меньшинств» (помогает далеко не всегда). Кое-где стали формироваться отряды самообороны.

Протесты в столице страны прошли в непосредственной близости от Белого дома.Фото: REUTERS

По ТВ уже выступили родственники Флойда, включая даму, деликатно именующую себя «мать дочери погибшего». Все призвали восставших одуматься и разойтись по домам. Очень мало кто из крупных СМИ и политиков (с оговорками, но поддерживающих протест) вспомнил о реальных фактах его биографии: наркотическая зависимость, пятилетний срок за грабеж…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782173" frameborder="0"></iframe> Протесты в Окленде (штат Калифорния).

ПОЧЕМУ БЕЗДЕЙСТВУЕТ ПОЛИЦИЯ?

Такого Америка действительно никогда не видела. Более чем в сорока мегаполисах введен комендантский час, в нескольких городах — режим ЧП. В ряде штатов мобилизованы силы национальной гвардии. Такого не было даже в 1960-70 — во времена миллионных маршей за права темнокожих или против войны во Вьетнаме. Логичный вопрос: где полиция?

Ответ — в специфике американского федерализма. Аналога МВД, в чьём подчинении находились бы все силы правопорядка, нет. Полицейские управления подчиняются мэрам и губернаторам. Многие из них — «демократы», лютые противники Трампа, действуют по принципу: чем хуже, тем лучше.

Уличное противостояние в Лос-Анджелесе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дочку Билла ди Блазио, мэра Нью-Йорка, пару дней назад полиция задержала на акции протеста. Что ясно показывает, на чьей стороне местная элита. А губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ОТКАЗЫВАЕТСЯ подписывать указ о мобилизации нацгвардейцев. Результат — один из крупнейших мегаполисов мира по ночам погружается в хаос.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ: ЧТО ДАЛЬШЕ?

Малек Дудаков, политолог, американист: Пока Трамп сражается больше на словах

— Президент США заявил, что «готов использовать войска и военную полицию». Вокруг правительственного квартала в Вашингтоне таковые уже появились. Но в другие штаты они пока не введены, ведь для этого нужна формальная просьба местных властей. Многие из них — «демократы», жестко конфликтуют с магнатом, идти на поклон не спешат.

Сильная сторона Трампа — экономика, все три года его правления до самого коронавируса продолжался подъём, а безработица падала. Вероятно, он и сейчас надеется, что после скорой отмены карантина начнется бурный восстановительный рост, люди получат работу и средства к существованию, бузить будет не с руки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782424" frameborder="0"></iframe> «Мирный протест» в Нью-Йорке привел к вандализму и мародерству.

Насколько такой расчёт оправдается — сказать сложно. «Демократические» власти на местах, такое ощущение, делают всё, чтобы огонь горел ярче. Например, в Нью-Йорке введён новый порядок судопроизводства: по многим статьям даже за насильственные преступления нельзя держать людей в тюрьме до суда. Полиция может лишь арестовать смутьянов на 72 часа. И те возвращаются к погромам.

Конечно, о начале «второй гражданской войны в США» пока говорить сложно. Но тенденции угрожающие — например, в мае населением приобретено 1,7 млн единиц оружия (во многих штатах оно легально): на 80% больше, чем в обычный месяц, и 40% таких покупателей брали в руки ствол в первые в жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782773" frameborder="0"></iframe> «Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

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