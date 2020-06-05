2020-06-05T03:42:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые заявили о вреде сиропа от кашля при лечении от коронавируса

Входящее в такие лекарства вещество можно нанести вред пациенту с COVID-19
Ксения АНУФРИЕВА
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Ученые заявили о вреде сиропа от кашля при лечении от коронавирусаУченые заявили о вреде сиропа от кашля при лечении от коронавирусаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Группа ученых и разных стран в ходе научных исследований доказала, что одно из веществ, распространенная во многих безрецептурных лекарствах от кашля и простуды, в частности в сиропах, может принести серьезный вред здоровью зараженного коронавирусом пациента. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Эксперты выяснили, что входящий в состав сиропов от кашля декстрометорфан может способствовать размножению патогенных микроорганизмов коронавирусной инфекции. К такому выводы исследователи пришли, проведя ряд экспериментов на африканских зеленых обезьянах, которые похожи на людей с точки зрения реакции организма на лекарства. Ученые обнаружили, что при введении подопытным животным с коронавирусом декстрометорфана скорость роста инфекции увеличилась.

Производители лекарств используют данные ингредиент для подавления сигналов в мозге, вызывающих рефлекс кашля. Международная группы экспертов предупредила, что следует провести дополнительные исследования воздействия этого ингредиента на пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В настоящее время ученые всего мира, в том числе и в России, сосредоточили свое внимание на разработке лекарств и вакцины от коронавируса. Как ранее писал сайт kp.ru, вирусолог Александр Чепурнов накануне заявил о том, что вакцинация от инфекции может быть двойной или даже тройной, если это потребуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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