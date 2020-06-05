2020-06-05T04:14:18+03:00
Общество

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Россиян подключат к распределительным сетям без привлечения их средств
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страныПутин поручил поэтапно завершить газификацию страныФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров и местным властям совместно со специалистами «Газпрома» завершить газификацию страны и сформировать источники финансирования для подключения жителей регионов к распределительным сетям без привлечения их денег. О поручениях российского лидера сообщается на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин поручил обеспечить заключение комплексного договора на поставки газа, а также подключение и техобслуживания газового оборудования с использованием систем «единого окна» и МФЦ. Кроме того, ответственные лица должны будут утвердить обязательные требования по списке, срокам и способами определения стоимости выполнения работа по подаче энергетического ресурсы на оборудование.

По распоряжению президента государства газификацию страны завершат уже к 2024 году, а к 2030 году правительство установит целевые показатели на основе актуализации и утверждения программ российских регионов. Программа предполагает цифровизацию процесса газификации стран и внесение данные в единую систему.

Владимир Путин поручил так упростить в законах процесс составления проектов, строительства и проведения ремонтных работ газопроводов и сетей распределения. Ответственными за исполнения данных поручений назначили главу правительства России Михаила Мишустина, губернаторов регионов и руководителя «Газпрома» Алексея Миллера.

Как ранее писал сайт kp.ru, на последней встрече с президентом РФ глава «Газпрома» заявил, что закончить газификацию регионов государства можно будет только через 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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