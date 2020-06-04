Путин поручил завершить газификацию до 2030 года

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:03:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Владимир Путин поручил провести газификацию в два этапа: первый должен завершиться к 2024 года, второй - к 2030 году. Это значит, что не должно остаться населенных пунктов, которые будут отрезаны от газа. Глава государства поручил правительству найти альтернативные источники подключения без использования средств самих граждан.

Еще одно поручение главы государства касается заключения договоров на поставку и дальнейшее техническое обслуживание. Президент предлагает включить оформление этих документов в список услуг МФЦ, то есть подключиться к газу и заключить договор на обслуживание можно будет в формате "одного окна".

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер на встрече с президентом в 2019 году заявил, что завершить газификацию будет возможно за десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU