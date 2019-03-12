Путин попросил Миллера прибавить газа

Пришел на доклад к президенту - начинай с рекордов. Этим беспроигрышным правилом пользуются многие главы госкорпораций, этим путем пошел и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

- «Газпром» в 2018 году добыл 497,6 миллиарда кубометров газа, это на 5,7 % выше, чем в 2017 году, - заявил он. - При этом росло потребление газа на внутреннем рынке. Мы поставили на внутренний рынок на 12,8 миллиарда кубометров больше, что в процентах соответствует росту в 5,5 %.

Но главные рекорды были сделаны на поставках газа в дальнее зарубежье.

- Мы установили очередной рекорд поставок газа на экспорт – 201,8 миллиарда кубометров газа, на 3,8 % больше чем в 2017 году, - продолжил Миллер. - Повышенными темпами рос спрос на российский газ нашего основного клиента – Германии. Рост составил 9,5 %, по прошлому году мы в Германию поставили 58,5 миллиарда кубометров газа. Это больше, чем мощности одного «Северного потока».

Но самая красивая цифра была еще дальше.

- По итогам 2018 года доля нашего российского трубопроводного газа на европейском рынке составила 36,7 %, - положил Миллер вишенку на торт.

Глава компании доложил о работах над строящимися газопроводами - этот год должен стать завершающим сразу для трех грандиозных стройках.

- Как идет работа по «Силе Сибири»? - спросил Путин.

- Сопережением графика - 1 декабря этого года начнутся поставки газа на экспорт в Китай с Чаяндинского месторождения, мы введем его в эксплуатацию, - пообещал Миллер. - И, соответственно, мы начнем поставки газа в Китай. Без сомнения, это будет историческое событие, мы начинаем работать на емком газовом рынке, и видим большие перспективы для поставок российского газа. В этом году также введем в эксплуатацию «Турецкий поток», и двум ниткам будет поставляться 31,5 миллиарда кубометров газа.

- Газификация как идет внутри страны? - не упустил Путин болезненную для многих регионов тему.

- По итогам прошлого года построено более 2 тысяч километров газопроводов, газифицировано 272 населенных пункта и более 49 тысяч домовладений, построено 210 котельных, - привел цифры глава "Газпрома". - Мы на 1 января 2019 года имеем показатель газификации в среднем по стране 68,6 процента. В городе – 71,3 процента и на селе – 59,4.

При этом ответственность за низкие темпы газификации села, он возложил на региональные власти.

- Если бы те мощности, которые созданы «Газпромом» по высокой стороне, были бы подкреплены стопроцентным исполнением со стороны регионов, уровень газификации на селе уже на сегодняшний день составлял бы 65 процентов, - заявил Миллер.

- Как вы думаете, в этом году насколько удастся увеличить объем, процент? - задал прямой вопрос Путин.

- На 1 процент, Владимир Владимирович, увеличится, - пообещал Миллер. - Когда мы начинали программу газификации, у нас прирост составил где-то 1,5 процента. Год на год не приходится. В принципе бывает в год 0,6 процента и 0,7 процента. То, на что мы рассчитываем по итогам 2019 года, это – плюс 1 процент.

- Подготовьте, пожалуйста, предложения компании по увеличению темпов газификации внутри страны, с тем чтобы мы могли синхронизировать эту работу и с правительством, и с регионами, - поручил президент.