2020-06-05T04:28:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачи рассказали, как обычная салатница спасет от последствий коронавируса

Простой совет поможет пациентам восстановить дыхательные функции после заболевания
Оксана НАРАЛЕНКОВАКсения АНУФРИЕВА
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Врачи рассказали, как обычная салатница спасет от последствий коронавирусаВрачи рассказали, как обычная салатница спасет от последствий коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мало вылечиться от коронавируса в больнице – необходимо и после прохождения успешного курса лечения соблюдать строгие правила, чтобы восстановить свои организм после пережитого заболевания. Специалисты рекомендуют выздоровевших после заражения инфекции тщательно следить за своих здоровьем и питанием, отказаться от вредных привычек, чтобы избежать негативных последствий.

В интервью «Комсомольской правде» заместитель главного врача по медицинской части КДЦ «Арбатский» Пироговского Центра, врач высшей категории Анастасия Самкова рассказала о простых упражнениях, которые помогут восстановить дыхательные функции.

Помочь в этом деле может самая обычная глубокая салатница. Только не торопитесь наполнять ее оливье! Ее необходимо наполнить водой, взять трубочку, после чего глубоко вдохнуть и медленно выдохнуть из этой трубочки воздух так, чтобы дыхание преодолевало сопротивление воды. Повторять такое упражнение следует по 10-15 минут четыре раза в сутки.

Для тех же целей специалисты рекомендуют надувать воздушный шарик, и выполнять иные дыхательные упражнения: например, глубоко вдыхать через нос, а потом выдохнуть воздух несколькими толчками через сложенные буквой «О» губы до чувства опустошения легких.

Эксперты отмечают, что при чувстве головокружения упражнения нужно прекратить и отдохнуть. Кроме того, начинать дыхательную гимнастику после коронавируса лучше всего под контролем врачей, ведь состояние у пациентов после болезни разное – кому-то такие упражнения могут быть противопоказаны.

Как ранее писал сайт kp.ru, в рамках интервью врач рассказала, можно ли переболевшим коронавирусной инфекцией употреблять спиртные напитки, а также предупредила о рисках в случае неправильной реабилитации после курса терапии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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