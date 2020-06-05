Как вернуть здоровье после коронавируса: восемь важных советов

Более двухсот тысяч человек в стране уже переболели новым коронавирусом. Почти четыреста пятьдесят тысяч болеют. Надеемся, что большинство из них поправится. Но восстановится ли здоровье полностью? Судя по многим публикациям, осложнения COVID-19 вызывают фиброз легких. И в начале эпидемии, например, было совершенно непонятно, обратимые ли это изменения.

Однако сейчас, очевидно, у врачей есть опыт ведения коронавирусных пациентов. Как помочь организму оправиться от перенесенной болезни – мы расспросили заместителя главного врача по медицинской части КДЦ «Арбатский» Пироговского Центра, врача высшей категории, кандидата медицинских наук Анастасию Самкову.

- Сегодня мы уже больше знаем о вирусе и российские специалисты опираются не только на собственный опыт, но и пользуются наработками зарубежных коллег, руководствуются рекомендациями ВОЗ. Уже известно, что наиболее распространенным клинически проявлением новой коронавирусной инфекции является двусторонняя пневмония, - говорит Анастасия Самкова. - Но вирус также поражает желудок, кишечник, толстую и тонкую кишку, сосуды миокарда, почек. Мы знаем, что через кровоток и пластинку решетчатой кости вирус проникает в головной мозг и поражает его. Именно из-за этого изменяется и пропадает обоняние и болит голова у пациентов на ранних стадиях. Но в первую очередь, конечно, поражены дыхательная и сердечно-сосудистая системы.

Заместитель главного врача по медицинской части КДЦ «Арбатский» Пироговского Центра, кандидат медицинских наук Анастасия Самкова.

Поэтому целью реабилитации является восстановление функции дыхания, восстановление физической активности, устойчивости к нагрузкам, преодоление стресса, беспокойства или депрессии, - продолжает врач. - В идеале делать это нужно под контролем профессионалов, особенно если инфекция проходила в тяжелой форме. Если нет возможности делать это очно, можно воспользоваться телемедициной. Пациенты на реабилитации используют дыхательные практики, тренируют дыхательные мышцы. Упражнения можно выполнять и дома, но начинать лучше под контролем врачей. У пациента, ослабленного тяжелым течением болезни самостоятельное использование дыхательных техник может привести к гипервентиляции и головокружениям.

Целью реабилитации должно стать восстановление функции дыхания.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чем поддержать организм после болезни

1. Выполняйте аэробные нагрузки в положении сидя или даже лежа и полулежа. Можно делать упражнение велосипед, обязательны нагрузки на руки. Если при тренировке рук используется дополнительный вес, то принцип тут такой – меньше вес – больше число повторений. На велотренажере тренироваться можно, но начинать нужно с более горизонтального положения. Важно, что упражнения должны быть регулярными и с достаточно высокой частотой – от 4 до 6 дней в неделю. Нагрузку увеличивайте плавно и постепенно.

2. С активными кардионагрузками, вероятно, придется подождать долго. В любом случае, начинать нужно с ходьбы. Потом постепенно можно использовать велосипед. Но самое лучшее – ходить и гулять, дышать свежим воздухом. Улучшение газообмена тоже реабилитация!

3. Правильно питаемся! В этом случае это означает: едим небольшими порциями, обращаем внимание на то, калорий было достаточно, никаких жестких диет. Организму нужны и белки, и жиры. Углеводы тоже важны, но сладкое стоит заменить большим количеством клетчатки (овощи, зелень). Это нормализует пищеварение и повышает эмоциональный фон.

4. Спать после болезни необходимо не меньше 7 часов. Проветриваем спальню перед сном, замедляем физическую активность за 2 – 3 часа до времени сна. Если есть такая возможность, то перед сном лучше прогуляться и не объедаться, ужин завершить за 1,5 – 2 часа до сна.

5. Постарайтесь непосредственно перед сном не использовать гаджеты, потому что это вызывает перевозбуждение нервной системы. Не стоит брать с собой телефон в кровать. Потому что, если вы проснулись среди ночи, а у вас под рукой телефон, - вероятность того, что вы начнете что-то читать, велика. А как только вы что-то прочитали, мозг уже перестроился на другую деятельность.

6. Мы все сейчас находимся в состоянии стресса, и переболевшие, и непереболевшие. Особенностью данной инфекции является гипоксия, кислородное голодание. Это может быть предпосылкой для развития тревоги, посттравматического стрессового расстройства, депрессии. В таких случаях нужна психологическая поддержка – обратитесь за квалифицированной помощью.

7. Контролируйте уровень витамина D . Если анализы выявят его недостаточность, нужно будет принимать его дополнительно.

8. Алкоголь исключен. Да, некоторые врачи из Италии, например, пишут о том, что бокал вина не помешает. Но на ранних стадиях реабилитации алкоголь противопоказан. Поскольку сосуды были подвержены серьезной атаке вируса во время заболевания, не стоит подвергать их еще и алкогольной нагрузке в период реабилитации. Это слишком дерзко по отношению к собственному организму

Вопрос – ребром

Правда ли, что переболевшие коронавирусом могут остаться инвалидами? Такое развитие событий много обсуждают на околомедицинских форумах.

- Паника связана с тем, что идет полисистемное поражение организма, - рассказывает врач Анастасия Самкова. – Это не только легкие, но и сосудистая система и главные органы: мозг, легкие, сердце, желудок, кишечник, почки. Изменения, которые произошли в легких, после перенесенной пневмонии, могут сохраняться надолго. Потому что результат воспаления – это фиброз. Если мы говорим о легких, то целью реабилитационных мероприятий является увеличение функционального объема легких, усиление работы дыхательной мускулатуры. Фиброзные изменения, которые происходят в результате действия вируса, наиболее тяжело поддаются лечению, однако адаптационные возможности организма при правильном подходе могут позволить пациенту полностью клинически восстановиться. Главное, не затягивать с реабилитацией, начинать ее сразу по завершении лечения, не бросать курс, тогда и риск серьезных последствий для организма ниже.

ДЫШИТЕ – НЕ ДЫШИТЕ

Вот какие упражнения на восстановление дыхательной функции предлагают врачи.

Важно! При чувстве головокружения упражнения нужно прекратить и отдохнуть.

1. Наполните глубокую салатницу водой. Возьмите коктейльную трубочку. Глубоко вдохните и медленно выдыхайте через трубочку (чтобы дыхание преодолевало сопротивление воды). Повторите минут 10-15 4 раза в день.

2. Надувайте обычный воздушный шарик дважды в день. Не рвитесь сразу за рекордом!

3. Сядьте, спину держите прямо. Глубоко вдохните носом, выдыхайте несколькими толчками через сложенные буквой «О» губы до чувства опустошения. Повторять 5 – 7 раз.

4. В положении сидя, рот закрыт, вдыхайте через один уголок рта, выдыхайте через другой. Потом поменяйте направление. Повторять 5 – 7 раз.

5. Сидя на стуле, спина прямая, рот закрыт. Поднимите прямые руки вверх, одновременно совершая глубокий вдох носом. Резко опустите руки, сопровождая это шумным выдохом через рот. Повторять 10 раз 2 – 3 подхода с небольшим отдыхом между ними.

Еще раз напоминаем: начинать выполнять дыхательную гимнастику лучше под контролем специалиста, поскольку состояние больных после COVID разное и у кого-то могут быть индивидуальные противопоказания.

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