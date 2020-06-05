2020-06-05T01:04:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Как вернуть здоровье после коронавируса: восемь важных советов

Врач рассказал, какой должна быть реабилитация пациента
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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Более двухсот тысяч человек в стране уже переболели новым коронавирусом. Почти четыреста пятьдесят тысяч болеют. Надеемся, что большинство из них поправится. Но восстановится ли здоровье полностью? Судя по многим публикациям, осложнения COVID-19 вызывают фиброз легких. И в начале эпидемии, например, было совершенно непонятно, обратимые ли это изменения.

Однако сейчас, очевидно, у врачей есть опыт ведения коронавирусных пациентов. Как помочь организму оправиться от перенесенной болезни – мы расспросили заместителя главного врача по медицинской части КДЦ «Арбатский» Пироговского Центра, врача высшей категории, кандидата медицинских наук Анастасию Самкову.

- Сегодня мы уже больше знаем о вирусе и российские специалисты опираются не только на собственный опыт, но и пользуются наработками зарубежных коллег, руководствуются рекомендациями ВОЗ. Уже известно, что наиболее распространенным клинически проявлением новой коронавирусной инфекции является двусторонняя пневмония, - говорит Анастасия Самкова. - Но вирус также поражает желудок, кишечник, толстую и тонкую кишку, сосуды миокарда, почек. Мы знаем, что через кровоток и пластинку решетчатой кости вирус проникает в головной мозг и поражает его. Именно из-за этого изменяется и пропадает обоняние и болит голова у пациентов на ранних стадиях. Но в первую очередь, конечно, поражены дыхательная и сердечно-сосудистая системы.

Заместитель главного врача по медицинской части КДЦ «Арбатский» Пироговского Центра, кандидат медицинских наук Анастасия Самкова.

Заместитель главного врача по медицинской части КДЦ «Арбатский» Пироговского Центра, кандидат медицинских наук Анастасия Самкова.

Поэтому целью реабилитации является восстановление функции дыхания, восстановление физической активности, устойчивости к нагрузкам, преодоление стресса, беспокойства или депрессии, - продолжает врач. - В идеале делать это нужно под контролем профессионалов, особенно если инфекция проходила в тяжелой форме. Если нет возможности делать это очно, можно воспользоваться телемедициной. Пациенты на реабилитации используют дыхательные практики, тренируют дыхательные мышцы. Упражнения можно выполнять и дома, но начинать лучше под контролем врачей. У пациента, ослабленного тяжелым течением болезни самостоятельное использование дыхательных техник может привести к гипервентиляции и головокружениям.

Целью реабилитации должно стать восстановление функции дыхания. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Целью реабилитации должно стать восстановление функции дыхания.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чем поддержать организм после болезни

1. Выполняйте аэробные нагрузки в положении сидя или даже лежа и полулежа. Можно делать упражнение велосипед, обязательны нагрузки на руки. Если при тренировке рук используется дополнительный вес, то принцип тут такой – меньше вес – больше число повторений. На велотренажере тренироваться можно, но начинать нужно с более горизонтального положения. Важно, что упражнения должны быть регулярными и с достаточно высокой частотой – от 4 до 6 дней в неделю. Нагрузку увеличивайте плавно и постепенно.

2. С активными кардионагрузками, вероятно, придется подождать долго. В любом случае, начинать нужно с ходьбы. Потом постепенно можно использовать велосипед. Но самое лучшее – ходить и гулять, дышать свежим воздухом. Улучшение газообмена тоже реабилитация!

3. Правильно питаемся! В этом случае это означает: едим небольшими порциями, обращаем внимание на то, калорий было достаточно, никаких жестких диет. Организму нужны и белки, и жиры. Углеводы тоже важны, но сладкое стоит заменить большим количеством клетчатки (овощи, зелень). Это нормализует пищеварение и повышает эмоциональный фон.

4. Спать после болезни необходимо не меньше 7 часов. Проветриваем спальню перед сном, замедляем физическую активность за 2 – 3 часа до времени сна. Если есть такая возможность, то перед сном лучше прогуляться и не объедаться, ужин завершить за 1,5 – 2 часа до сна.

5. Постарайтесь непосредственно перед сном не использовать гаджеты, потому что это вызывает перевозбуждение нервной системы. Не стоит брать с собой телефон в кровать. Потому что, если вы проснулись среди ночи, а у вас под рукой телефон, - вероятность того, что вы начнете что-то читать, велика. А как только вы что-то прочитали, мозг уже перестроился на другую деятельность.

6. Мы все сейчас находимся в состоянии стресса, и переболевшие, и непереболевшие. Особенностью данной инфекции является гипоксия, кислородное голодание. Это может быть предпосылкой для развития тревоги, посттравматического стрессового расстройства, депрессии. В таких случаях нужна психологическая поддержка – обратитесь за квалифицированной помощью.

7. Контролируйте уровень витамина D . Если анализы выявят его недостаточность, нужно будет принимать его дополнительно.

8. Алкоголь исключен. Да, некоторые врачи из Италии, например, пишут о том, что бокал вина не помешает. Но на ранних стадиях реабилитации алкоголь противопоказан. Поскольку сосуды были подвержены серьезной атаке вируса во время заболевания, не стоит подвергать их еще и алкогольной нагрузке в период реабилитации. Это слишком дерзко по отношению к собственному организму

Вопрос – ребром

Правда ли, что переболевшие коронавирусом могут остаться инвалидами? Такое развитие событий много обсуждают на околомедицинских форумах.

- Паника связана с тем, что идет полисистемное поражение организма, - рассказывает врач Анастасия Самкова. – Это не только легкие, но и сосудистая система и главные органы: мозг, легкие, сердце, желудок, кишечник, почки. Изменения, которые произошли в легких, после перенесенной пневмонии, могут сохраняться надолго. Потому что результат воспаления – это фиброз. Если мы говорим о легких, то целью реабилитационных мероприятий является увеличение функционального объема легких, усиление работы дыхательной мускулатуры. Фиброзные изменения, которые происходят в результате действия вируса, наиболее тяжело поддаются лечению, однако адаптационные возможности организма при правильном подходе могут позволить пациенту полностью клинически восстановиться. Главное, не затягивать с реабилитацией, начинать ее сразу по завершении лечения, не бросать курс, тогда и риск серьезных последствий для организма ниже.

ДЫШИТЕ – НЕ ДЫШИТЕ

Вот какие упражнения на восстановление дыхательной функции предлагают врачи.

Важно! При чувстве головокружения упражнения нужно прекратить и отдохнуть.

1. Наполните глубокую салатницу водой. Возьмите коктейльную трубочку. Глубоко вдохните и медленно выдыхайте через трубочку (чтобы дыхание преодолевало сопротивление воды). Повторите минут 10-15 4 раза в день.

2. Надувайте обычный воздушный шарик дважды в день. Не рвитесь сразу за рекордом!

3. Сядьте, спину держите прямо. Глубоко вдохните носом, выдыхайте несколькими толчками через сложенные буквой «О» губы до чувства опустошения. Повторять 5 – 7 раз.

4. В положении сидя, рот закрыт, вдыхайте через один уголок рта, выдыхайте через другой. Потом поменяйте направление. Повторять 5 – 7 раз.

5. Сидя на стуле, спина прямая, рот закрыт. Поднимите прямые руки вверх, одновременно совершая глубокий вдох носом. Резко опустите руки, сопровождая это шумным выдохом через рот. Повторять 10 раз 2 – 3 подхода с небольшим отдыхом между ними.

Еще раз напоминаем: начинать выполнять дыхательную гимнастику лучше под контролем специалиста, поскольку состояние больных после COVID разное и у кого-то могут быть индивидуальные противопоказания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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