2020-06-05T04:43:29+03:00
В мире

Трамп хотел уволить главу Пентагона из-за разногласий по поводу протестов

Он передумал в последний момент из-за нежелания санкционировать перестановки в правительстве перед выборами
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Трамп хотел уволить главу Пентагона из-за разногласий по поводу протестовТрамп хотел уволить главу Пентагона из-за разногласий по поводу протестовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский президент Дональд Трамп на этой неделе намеревался уволить министра обороны государства Марка Эспера из-за разногласий по поводу протестных акции, которые охватили многие города Штатов. В последний момент глава государства передумал, поскольку не хотел санкционировать перестановки в правительстве перед президентскими выборами, сообщает местная телевизионная компания NBC.

По данным источника, Дональд Трамп рассердился на Марка Эспера по двум причинами, которые непосредственно связаны с демонстрациями против насилия со стороны полицейских и ущемления прав афроамериканцев.

В ходе конференции в Пентагоне в минувшую среду министр обороны США выступил против применения в связи с протестами закона о подавлении восстаний от 1807 года, о необходимости воспользоваться которым неоднократно заявлял президент. Закон дает право властям использовать армию внутри страны.

Издание сообщило, что Трамп продемонстрировал Эсперу, что разгневан его высказываниями в в присутствии министра юстиции и позднее собирался отправить руководителя Пентагона в отставку. Через сутки после этого американский лидер передумал, последовав совету от своих помощников. Они сказали, что перестановки в кабинете министров не следует затевать накануне выборов президента США.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дональд Трамп в прямом эфире назвал коронавирусную инфекцию «скупой» и «противной», потому что она не делает различий между людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Массовые беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Трамп хотел уволить главу Пентагона из-за разногласий по поводу протестов
Врачи рассказали, как обычная салатница спасет от последствий коронавируса
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Собянин сообщил, когда в Москве снимут большую часть ограничений по коронавирусу
Ученые заявили о вреде сиропа от кашля при лечении от коронавируса
В Госдепе потребовали, чтобы Россия "ушла" с Ближнего Востока
Погода в Москве на 5 июня 2020: после тропических дождей столицу ждет рекордная жара
Врач рассказала, можно ли переболевшим коронавирусом алкоголь
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцины
Правда ли, что переболевшие коронавирусом могут остаться инвалидами
Рамзан Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
Минобороны отобрало первую группу добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
Важна не только профессия, но и отношение к природе: 5 июня в России отмечают день эколога
Роскосмос опубликовал снимки места разлива топлива в Норильске со спутника
Порноактрису выгнали из самолета за выступление в поддержку темнокожих
В Москве от коронавируса умерли 57 пациентов за сутки
Инфекционист призвал протестующих в США сдать тесты на коронавирус
Названы самые востребованные профессии во время пандемии коронавируса
В Госдуме назвали санкции США против "Северного потока 2" войной с рыночными отношениями
Премьер министр Японии заявил о готовности страны принять Олимпиаду в полном объеме
Рекордсмен книги Гиннесса лишилась самых длинных ногтей в мире после аварии
На церемонии прощания с Джорджем Флойдом адвокат семьи заявил, что его убила "пандемия расизма"
Для иммунитета к коронавирусу может потребоваться две дозы вакцины
В Москве приостановлено движение метро из-за сбежавшего в тоннель пассажира
Сенатор в Мексике случайно оголила грудь во время совещания в Zoom
США хотят ввести новые санкции против "Северного потока-2"