Трамп хотел уволить главу Пентагона из-за разногласий по поводу протестов

5 Июнь 2020 2020-06-05T04:43:29+03:00

Он передумал в последний момент из-за нежелания санкционировать перестановки в правительстве перед выборами

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Американский президент Дональд Трамп на этой неделе намеревался уволить министра обороны государства Марка Эспера из-за разногласий по поводу протестных акции, которые охватили многие города Штатов. В последний момент глава государства передумал, поскольку не хотел санкционировать перестановки в правительстве перед президентскими выборами, сообщает местная телевизионная компания NBC.

По данным источника, Дональд Трамп рассердился на Марка Эспера по двум причинами, которые непосредственно связаны с демонстрациями против насилия со стороны полицейских и ущемления прав афроамериканцев.

В ходе конференции в Пентагоне в минувшую среду министр обороны США выступил против применения в связи с протестами закона о подавлении восстаний от 1807 года, о необходимости воспользоваться которым неоднократно заявлял президент. Закон дает право властям использовать армию внутри страны.

Издание сообщило, что Трамп продемонстрировал Эсперу, что разгневан его высказываниями в в присутствии министра юстиции и позднее собирался отправить руководителя Пентагона в отставку. Через сутки после этого американский лидер передумал, последовав совету от своих помощников. Они сказали, что перестановки в кабинете министров не следует затевать накануне выборов президента США.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дональд Трамп в прямом эфире назвал коронавирусную инфекцию «скупой» и «противной», потому что она не делает различий между людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU