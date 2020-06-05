2020-06-05T10:43:09+03:00
Общество

Агаларов рассказал о технических хитростях при создании госпиталя в «Крокус Экспо»

Проектировать палаты в выставочном комплексе оказалось не так просто
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Президент Crocus Group Араз АгаларовПрезидент Crocus Group Араз АгаларовФото: Анатолий ЖДАНОВ
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При строительстве временного госпиталя на территории «Крокус Экспо» пришлось прибегнуть к нескольким нестандартным решениям. Об том рассказал президент Crocus Group Араз Агаларов. Он отметил, что в бетонном полу «Крокуса» нет канализации, и строителям пришлось пойти на хитрости, чтобы установить специальные насосные станции в санузлах для пациентов.

При этом горизонтальные трубы были опасны для строения. Согласно техническим характеристикам, они могли не выдержать напора. Именно поэтому пришлось усовершенствовать систему.

«Но я сделал такую маленькую хитрость: вот эта труба, которая должна была идти по горизонтали, я ее сделал с уклоном. Его не видно, но это помогает увеличить дальность. Проектировать [было] достаточно сложно, а исполнить еще сложнее, тем более в ограниченные сроки», - цитирует Агаларова телеканал «360».

Палаты с удобствами тоже казались невозможной идеей при таких условиях, однако и с этой трудностью удалось справиться.

«Я думаю, в мире это не сделал никто на территории выставочных комплексов. Насколько мне известно», - добавил президент Crocus Group.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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