Арас Агаларов:В госпитале «Крокуса» сделали все, как положено в инфекционной больнице

- Араз Искендерович, буквально неделю назад вы сказали в интервью «Комсомольской правде», что площади «Крокус Экспо» будут перепрофилированы в больницу для зараженных коронавирусом на 1100 коек. Удалось, успели?

- Успели, закончили. Оборудованы четырехместные палаты. С санузлами (душевые, унитазы, раковины), телевизорами, слаботочными системами, интернетом.

Все как в нормальном госпитале. С разводкой кислорода, с реанимацией. Рядом - гостиница, в которой будут жить врачи.

- Вентиляцию пришлось переделывать?

- Воздухообмен в инфекционном отделении – принципиально важная штука. Обычно именно через кондиционеры в клиниках возникают вспышки заболеваемости (так называемая внутрибольничная инфекция – А.Г.). Поэтому система движения воздуха должна обслуживаться тщательно и грамотно.

И мы уже успели переделать наши агрегаты и установить в них приборы по дезактивации воздуха. Специальная служба будет постоянно следить за работой этих кондиционеров, менять фильтров. Устройства расположены на крыше, поэтому никому не будут мешать.

Словом, все, что нужно для инфекционного отделения, мы сделали. В ближайшие дни, насколько мне известно, уже начнут принимать больных.

- Вы уже сдали госпиталь специалистам?

- Да, конечно - именно врачам сдали.

- А как с набором медперсонала?

- Я не инспектирую эту часть. Но раз «новорожденное» медучреждение готово принимать пациентов, значит, персонал набран.

- В последние дни произошло сразу два пожара в больницах. Я знаю, что у вас в выставочном комплексе с противопожарной безопасностью все было в порядке...

- У нас - круглосуточные дежурные. В этом плане, думаю, проблем не будет.

- В СМИ прошла информация, что подряд на строительные работы вы получили без тендера...

- Да, но если бы запустили эту процедуру, думаю, она длилась бы до сих пор. А так мы построили клинику за 8 дней, вместе с реанимационным отделением. С «чистыми» и «грязными» зонами. Переделали гостиницу... Большой объем работ выполнили.

- Вы ещё говорили, что у вас там выгоды никакой нет. Просто - на энтузиазме все делали?

- Мы работаем за деньги, которые нам выделило московское областное правительство. Но, разумеется, какой-то большой выгоды это не дает. При обычном режиме, только за аренду выставочных площадей, в месяц мы получаем около 178 миллионов рублей. Выставочные площади значительно дороже, чем - обычные. Высота потолков – 13 метров, соответствующее инженерное обеспечение, эксплуатация оборудования достаточно дорогая.

Но Московская область нам такие деньги платить не может. Поэтому мы договорились об арендной плате в месяц - в 55 миллионов. То есть - в три раза дешевле. Конечно, эта сумма не дает прибыли и не окупает наших собственных затрат.

Но мы к этому и не стремимся. Главное сейчас - помочь людям: и больным, и тем, кто их лечит, кто их выхаживает.

(Но, справедливости ради, надо сказать, что выставки отменены, мы их проводить не можем - говорить об упущенной прибыли не очень прилично...)

А что касается строительства, оно проведено по госрасценкам, по сметам, согласованным с заказчиком. Расчет будет произведен после того, как сметы и расходы пройдут московскую областную экспертизу.

- Спасибо вам за помощь.

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