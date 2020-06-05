Путин поручил подготовить поправки в законодательство для предотвращения ЧП

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:48:14+03:00

Президент заявил об этом во время совещания по ситуации с разливом топлива в Норильске

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Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки в законодательство РФ для предотвращения чрезвычайных положений, подобных тому, что произошло в Норильске.

- То, что произошло в Норильске — это чрезвычайная ситуация, природе был нанесён серьезный урон, - заявил Владимир Путин.

Напомним, что 29 мая этого года на ТЭЦ-3 в Норильске произошла авария, которая обернулась экологической катастрофой. Из-за аномально теплой погоды в регионе растаяла вечна мерзлота под опорами резервуаров с дизельным топливом, произошла их разгерметизации, более 20 тысяч тонн нефтепродуктов вытекло в окружающую среду. Площадь загрязнения воды составила 180 тысяч квадратных метров, специалисты всеми силами ликвидируют последствия аварий.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что Следственный комитет России завёл уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧП с разливом топлива в Норильске. Это стало четвёртым уголовным делом о ЧП с разливом топлива на ТЭЦ в Норильске. Ранее следователи завели дела по статьям 254 (порча земли), 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и 250 УК РФ (загрязнение вод).

ИСТОЧНИК KP.RU