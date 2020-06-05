2020-06-05T17:00:19+03:00
Общество

В Роскосмосе рассказали про астероид, который в НАСА назвали "потенциально опасным"

Астероид сблизится с Землей в субботу
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фото: НАСАФото: НАСА
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В субботу 6 июня астероид размером с небоскреб сблизится с Землей. В НАСА космическое тело назвали "потенциально опасным". В Роскосмосе подтвердили - астероид приблизится к нашей планете, это будет минимальная дистанция, меньше, чем дистанция, на которой пролетел астероид 52768 (1998 OR2). Это было в конце апреля 2020 года - около 6 млн км.

- По имеющимся сведениям, минимальное расстояние, которое будет разделять в субботу Землю и астероид 163348 (2002 NN4), составит 5,09 млн км,- сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

Но это все равно очень большое расстояние, так что реальной угрозы, считают в Роскосмосе, нет.

Хотя размеры астероида поражают - около 600 метров, это как один из самых высоких небоскребов мира. Он движется со скоростью 30 километров в час. За этим астероидом ученые наблюдают много лет, впервые его обнаружили в 1998 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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