NASA: к Земле приближается астероид размером в десять небоскребов

5 Март 2020 2020-03-05T13:19:08+03:00

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Специалисты NASA предупредили, что к Земле приближается потенциально опасный астероид. Космический объект размером с целый квартал мегаполиса подлетит к нашей планете уже в апреле.

По данным ученых, метеорит под названием 52768 (1998 OR2) движется со скоростью 30 км/ч и в конце следующего месяца максимально приблизится к Земле. По прогнозам специалистов, 29 апреля астероид будет находится в 6,29 миллионах километров от нашей планеты. Это в шестнадцать раз дальше Луны, однако по космическим масштабам расстояние считается небольшим, передает сайт телеканала «Звезда».

Впервые NASA обнаружили астероид 52768 в 1998 году. Тогда он был описан как «достаточно крупный, чтобы вызвать глобальные последствия» при ударе о поверхность планеты. Его диаметр составляет более четырех километров, что примерно в 11,5 раз больше башни Око в Москва-Сити, а ведь это здание считается одни из самых высоких в Европе.

Отмечается, что указанный астероид относится к категории потенциально опасных, поскольку траектория его движения пересекает земную орбиту. Однако по данным специалистов, вероятность того, что космическое тело упадет на планету составляет один шанс из пятидесяти тысяч, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU