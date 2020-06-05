У депутата Госдумы Дмитрия Ионина нашли коронавирус
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом. Диагноз поставили после тестирования, при этом серьезных симптомов болезни у него нет - только кашель.
- Я в 24-й больнице Екатеринбурга, решается вопрос о госпитализации, - сказал он ТАСС.
Депутат от "Справедливой России" не сообщил, где мог заразиться новой инфекцией. В последний раз он общался с коллегами на заседании Госдумы 27 июня.
Ранее о заражении коронавирусом сообщил депутат Госдумы Леонид Калашников. У него на фоне заражения поднялась температура. положительный тест на коронавирус получил депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов соблюдать дистанцию друг от друга и носить маски.
Всех, кто контактировал с зараженными, тоже проверяют на инфекцию и просят две недели соблюдать карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU