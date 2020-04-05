2020-04-05T13:25:39+03:00
Коронавирус Covid-19

«Вызвал врачей, когда поднялась температура»: У депутата Мосгордумы подтвердили коронавирус

Евгений Ступин сообщил «КП», что тест на COVID-2019 у него взяли еще 30 марта
Александр РОГОЗА@rogozavr
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У депутата Мосговской городской думы Евгения Ступина (фракция КПРФ) выявили коронавирус.У депутата Мосговской городской думы Евгения Ступина (фракция КПРФ) выявили коронавирус.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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У депутата Московской городской думы Евгения Ступина (фракция КПРФ) выявили коронавирус. Эту информацию «Комсомольской Правде» подтвердил сам Ступин.

- Несколько дней назад мне стало плохо, поднялась температура и я вызвал скорую помощь, - рассказывает 36-летний депутат. - Это было то ли 29, то ли 30 марта. Приехали врачи, взяли у меня тест на COVID-2019. Оснований для госпитализации не нашли, поэтому сказали сидеть дома. Обещали, что в течение 72 часов будут готовы результаты анализа. Но через трое суток мне ничего так и не сообщили. И вот сейчас позвонили, сказали, что у меня коронавирус.

- Как вы себя чувствуете?

- В том-то и дело, что я выздоровел. Температуры нет, все в порядке.

По словам Евгения Ступина ему обещали прислать медиков, чтобы проверить его текущее состояние. Депутат рассказал «КП», что в режиме самоизоляции вместе с ним в квартире сейчас жена и двое детей.

- Вы предприняли какие-то меры, чтобы изолироваться от них?

- Есть ли в этом уже смысл? Мы всю эту неделю карантина постоянно общались.

Вероятно - если мужчина чувствует себя нормально - ему, как и всем заболевшим в легкой форме, привезут на подпись согласие о соблюдении режима самоизоляции. За нарушение режима, напомним, в Москве введены штрафы (их несколько дней назад как раз утвердили депутаты Мосгордумы) - от 4 до 5 тысяч рублей. Нарушение режима со стороны зараженного кроме того предполагает его немедленный перевод в стационар инфекционной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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