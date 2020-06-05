Трамп заявил, что в США готовы 2 миллиона доз вакцин от коронавируса

5 Июнь 2020 2020-06-05T19:17:04+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности 2 миллионов доз потенциальной вакцины от коронавируса. Этого хватит, чтобы привить жителей одного небольшого штата, например, Нью-Мексико. Всего в Америке проживают больше 328 миллионов человек.

Разрешенной вакцины в США, как и в других странах мира, пока еще нет. Идут испытания, когда ученые докажут эффективность и безопасность препарата, они получат разрешающие документы, только после этого власти смогут выкупить дозы вакцины и начать прививать население.

- Мы готовы действовать, если говорить про транспортировку и логистики. У нас есть более 2 млн вакцин, готовых к отправке, если они пройдут проверку на безопасность,- сказал Трамп 5 июня.

Он сообщил, что в США разрабатывают восемь вариантов вакцин. С исследованиями в Америке, заявил Трамп, "все замечательно".

Создателей американской вакцины Moderna подозревают ложных заявлениях об успехе препарата, якобы руководство фирмы просто хотело заработать на продаже акций.

ИСТОЧНИК KP.RU