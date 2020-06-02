Создателей американской вакцины Moderna подозревают в обмане для того, чтобы заработать на акциях

2 Июнь 2020 2020-06-02T07:50:01+03:00

Вакцина еще не готова, но создатели уже на ней хорошо заработали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После заявления об успешном первом этапе создания препарата, в компании начали продавать акции по резко взлетевшей цене

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Создатели американской вакцины Moderna могли преувеличить свои успехи, говоря о первом этапе исследования, чтобы заработать. Как сообщает CNN, после публикации пресс-релиза, стоимость акций резко взлетела - с 48 долларов до 76.

И совсем неожиданно, на этой волне успеха руководство компании вдруг стало избавляться от акций. Это при том, что в случае успешного выпуска готового продукта, они заработали бы в разы больше.

Финансовый директор и главный медицинский директор Moderna продали акции почти 30 миллионов долларов за два дня 18 мая и 19 мая. Спустя еще пару дней ведущий акционер Moderna продает еще акции по средней цене 69,47 долларов. Продажи венчурного капитала составили 69,5 млн долларов. Рынок отреагировал на избавление руководства компании от акций падением, ценные бумаги Moderna упали на 36 процентов от максимума до 55 долларов.

После уже обратили внимание на сам пресс-релиз.

- Выпуск пресс-релиза по данным первой фазы испытаний вакцины очень необычен, - сказал бывший руководитель Moderna, ушедший из компании в 2016 году. - Выпуск пресс-релиза по частичным данным, когда проверили менее чем половину пациентов, еще более необычен- практически неслыханный.

ИСТОЧНИК KP.RU