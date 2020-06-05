2020-06-05T23:42:53+03:00
Общество

Путин подписал указ об военно-административном делении России

Закон вступит в силу со следующего года
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин подписал указ об военно-административном делении РоссииПутин подписал указ об военно-административном делении РоссииФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин подписал указ об военно-административном делении государства. В соответствии с нормативным актом страна будет с 1 января 2021 года разделена на военные округа: Западный, Южный, Центральный, Восточный и Северный флот. Нормативно-правовой документ появился на официальном портале правовой информации.

В указе уточняется, какие административные территории входят в тот или иной округ. Президент также поручил правительству России привести иные законы в соответствие с данным указом. Предыдущие указы главы государства о военно-административном делении потеряли свою силу.

Как ранее писал сайт kp.ru, сегодня Владимир Путин также подписал указ, который передает руководство Ростуризмом российскому правительству, а самому агентству передаются функции надзора за туроператорами. До этого агентством управляли в министерстве экономического развития страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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