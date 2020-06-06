Польша увеличила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал-Европа

6 Июнь 2020 2020-06-06T00:11:46+03:00

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Польша решила повысить тарифы на транспортировку энергетического ресурса по своему участку газопровода Ямал – Европа. Ставку для газового оператора Gaz-System на вход увеличили на 10-13 процентов в зависимости от типа топлива, а в точках выхода – на 0,1 процента. Об этом сообщает Управление регулирования энергетики Польши URE.

- Глава ведомства утвердил новые тарифы на передачу газа на 2021 год по участку системы транзитных газопроводов, который принадлежит EuRoPol GAZ, - отмечается в сообщении.

Повышение ставок, как заявили в URE, - результат серьезных стратегических инвестиций Gaz-System, которые могут напрямую повлиять на безопасность Польши в сфере энергетики. Для газового оператора EuRoPol GAZ ставка за транспортировку высокометанового газа выросла 16,5 процента по отношению к тарифу, которые действует в настоящее время.

Специалисты ведомства объяснили, что введение таких тарифов на следующий год должно привести к повышению средних платежей за услуги по передаче энергетического ресурса примерно на 16-17 процентов по отношению к действующему тарифу.

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ИСТОЧНИК KP.RU