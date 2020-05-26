В Европе газ стал дешевле, чем в России: сколько потеряет наш бюджет

Аналитики предсказывают отрицательные цены на газ, на европейских биржах он уже торгуется дешевле, чем в России. А ведь «Газпром» - один из главных налогоплательщиков страны. Разбираемся, как очередная встряска на энергетическом рынке повлияет на казну.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Если по-простому, на рынке газа та же ситуация, что с нефтью. Спрос на сырье упал, и дело тут не только в пандемии коронавируса.

- В Европе была аномально теплая весна. К тому же многие страны в конце прошлого года сделали запасы, потому что непонятно было, будет ли транзит через Украину, - объяснил «Комсомольской правде» руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник. – С «Нафтагазом» мы договорились, но запасы остались.

К тому же российская труба – не единственный источник голубого топлива для Европы. Активно развивается ниша сжиженного природного газа, который доставляют в порты Старого света.

- Везут и из Катара, и из США, и даже из Австралии. Справедливости ради отметим, что и у России на этом рынке есть своя доля, - говорит Пасечник.

Как и в случае с нефтью, аналитики допускают возможность отрицательных цен на сырье: газохранилища тоже не бездонные.

ЧТО ДЕЛАЕТ РОССИЯ?

Биржевые игры не могут не беспокоить даже такого гиганта как «Газпром», который работает по долгосрочным контрактам. Дело в том, что значительная часть этих контрактов напрямую привязана к ценам на торговых площадках.

- Европейский энергетический рынок меняется, и «Газпром» подстраивается, чтобы не потерять клиентов. Отсюда и привязка к биржевым ценам, - объяснил Пасечник.

В рамках маневров российская компания даже вынуждена была отказаться от транзита через Польшу. И хотя новостные заголовки нагнетали жути, на самом деле это даже хорошо для «Газпрома».

- 17 мая закончился 25-летний контракт на транзит через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа». Разумеется, сюрпризом для российской стороны это не стало. Теперь мощности разыгрывают на аукционах, - говорит Александр Пасечник. – «Газпром» смог перебросить транзит на другие газопроводы и таким образом сэкономить. Например, через Украину оплачен объем транзита до 178 млн кубометров, но даже сейчас «Газпром» его не выбирает.

По данным Федеральной таможенной службы, в марте «Газпром» поставлял газ за границу в среднем по цене 125 долларов за тысячу кубометров. Это на 38% меньше, чем годом ранее. При этом в бюджете компании заложена среднегодовая экспортная цена в 133 доллара.

- Очевидно, финансовые цели скорректируют в сторону снижения. Это конъюнктура, застраховаться от нее нельзя, - успокаивает Пасечник. – Сейчас уже внутрироссийские цены стали более привлекательными, так что, возможно, компания посмотрит, что происходит у нее дома. Помнится, несколько лет назад глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что внутренний рынок по своему потенциалу равен европейскому или китайскому. Сейчас отличная возможность этот потенциал реализовать. А что касается экспорта, теплые зимы будут не всегда. Да и Европа уже активно снимает ограничения - стало быть, будет наращивать потребление энергоносителей.

НАСКОЛЬКО ВАЖНЫ ДЛЯ СТРАНЫ ДОХОДЫ ОТ ГАЗА?

В 2019 году Россия заработала на экспорте газа без малого 50 млрд долларов. При этом поставки обычного природного газа, того, что идет по трубам, немного просели по сравнению с 2018-м, а денег принесли на 15,3% меньше. Зато растет – и в объемах, и в прибыли – СПГ.

Это примерно восьмая часть всех доходов казны от международной торговли. Но это только экспорт. Не стоит забывать, что тот же «Газпром» - один из крупнейших налогоплательщиков в стране.

Эксперты утверждают, что нефтегазовые доходы – прямые или опосредованные – составляют от трети до половины доходной части российского бюджета.