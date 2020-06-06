Назван срок открытия границ Евросоюза

6 Июнь 2020 2020-06-06T02:55:47+03:00

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Государства Евросоюза полностью открою внутренние границу в конце июня этого года. Об этом сообщила еврокомиссар Илва Йоханссон после заседания министров внутренних дел европейских государств, пишет Reuters.

Отмечается, что страны ЕС выступили против открытия внешних границ 15 июня, как об этом ранее сообщал Еврокомиссия. Представители государств и медицинское сообщество считает, что снимать ограничения на въезд иностранцев из-за рубежа пока что рано, ведь сперва необходимо восстановить нормальное функционирование Шенгенской зоны.

- Еврокомиссия советовала снять ограничения и открыть внешние границы Союза 15 июня, но почти все страны выступили против этого – ограничения продлят до конца месяца. Я считаю, что мы должны рассмотреть данный вопрос только в начале июля этого года, - заявила Илва Йоханссон.

Некоторые европейские государства уже открыли свои границы на двусторонней основе, эксперты ориентировали на темпы распространения коронавируса и количество инфицированных. Как ранее писал сайт kp.ru, в ЕС сказали, что открыть внешние границы Шенгена для «несущественных» поездок можно будет только после того, как ограничения снимут внутри Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU