Эксперты назвали недорогой препарат для лечения от COVID-19

6 Июнь 2020 2020-06-06T05:14:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Группа ученые в результате исследований нашла недорогое лекарство, которое может улучшить и ускорить лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, которым не требуется госпитализация. Это препарат от изжоги фамотидин, сообщает научный журнал Gut.

Участниками эксперимента ученых стали 10 пациентов, зараженных коронавируса, которые принимали фамотидин во время лечения от заболевания. Эксперты оценили тяжесть пяти основных клинических признаков COVID-19: сильный кашель, одышку, повышенную утомляемость, головные боли, потерю вкуса и обоняния. Пациенты принимали 80 миллиграммов лекарства по три раза в сутки на протяжении приблизительно 11 дней.

В исследовании уточняется, что фамотидин хорошо переносился организмами инфицированных, а после начала его приема их самочувствие стало улучшаться. Все симптомы коронавируса значительно спали уже в первые сутки после начала приема препарата.

Ученые обратили внимание на то, что для подтверждения эффективности и безопасности приема данного препарата необходимо провести дополнительные исследования и собрать достаточно данных.

Напомним, что в России министерство здравоохранения уже одобрило первое лекарство от коронавируса - "Авифавир", который в скором времени начнут применять для лечения заболевания в медицинских учреждениях страны. Россияне смогут получить препарат бесплатно по ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU