Препарат от коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:57:59+03:00

В России препарат против COVID-19 "Авифавир" будет бесплатным по ОМС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Россияне смогут бесплатно получить препарат против коронавируса "Авифивир" по ОМС. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

- Клинические испытания позволяют считать нам этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире. Он уже 11 июня поступит, соответственно, в клиники в России и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС, - сказал он во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, "Авифавир" стал первым российским препаратом против коронавируса, который одобрил Минздрав. В ходе лабораторных испытаний, "Авифавир" очень хорошо себя показал. Он не только действует как блокатор вируса, но и препятствует распространению инфекции в организме. Кроме того, действующее вещество лекарства позволяет сократить срок течения болезни.

"Авифавир" стал аналогом японского препарата, созданного для лечения пациентов с гриппом.

ИСТОЧНИК KP.RU