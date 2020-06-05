Препарат от коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС
Россияне смогут бесплатно получить препарат против коронавируса "Авифивир" по ОМС. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
- Клинические испытания позволяют считать нам этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире. Он уже 11 июня поступит, соответственно, в клиники в России и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС, - сказал он во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, "Авифавир" стал первым российским препаратом против коронавируса, который одобрил Минздрав. В ходе лабораторных испытаний, "Авифавир" очень хорошо себя показал. Он не только действует как блокатор вируса, но и препятствует распространению инфекции в организме. Кроме того, действующее вещество лекарства позволяет сократить срок течения болезни.
"Авифавир" стал аналогом японского препарата, созданного для лечения пациентов с гриппом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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