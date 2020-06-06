2020-06-06T05:59:37+03:00
Происшествия

Небольшой самолет потерпел крушение в США: погибли пять человек

Среди погибших членов экипажа были двое детей
Ксения АНУФРИЕВА
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Небольшой самолет потерпел крушение в США: погибли пять человекНебольшой самолет потерпел крушение в США: погибли пять человекФото: REUTERS
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Пять человек, включая двоих детей, погибли в результате крушения небольшого самолета в американском штате Джорджия. Об этом пишет издание Fox, ссылаясь на информацию от шерифа местного правоохранительного органа.

По данным издания, на борту воздушного судна находились пилот и еще четыре человека – члены одной семьи, которые летели на самолете из Флориды и Индиану на похороны. Никто из находившихся на борту не выжил.

В американском Федеральном управлении гражданской авиации добавили, что воздушное судно попало в шторм, но на данный момент нет основной версии о причине крушения самолета. В настоящее время специалисты уточняют подробности и причины произошедшей трагедии.

Накануне, 2 мая, еще один небольшой одномоторный самолет разбился на территории США в штате Иллинойс. В результате крушения судна погибли по меньшей мере четыре человека которые находились на борту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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