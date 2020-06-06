Когда хочется на море: Житель Подмосковья устроил заплыв по затопленной улице

6 Июнь 2020 2020-06-06T15:43:39+03:00

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В ожидании открытия границ и курортного сезона россияне развлекаются, как могут - в Подмосковье, например, мужчина покатался на надувном матрасе. Прямо по дороге в центре Ивантеевки. Вместо моря - лужа, вместо гидроцикла - отечественная легковушка, к которой привязан матрас тросом.

Видео снято после проливных дождей, которые накрыли центральный регион на прошлой неделе. Как сообщает Москва 24, в Московской области затопило около 600 участков. Пользователи соцсетей оценили задумку "экстремала", некоторые даже увидели в этом социальный подтекст, будто мужчина заплывом по дороге решил упрекнуть власти в том, что городские системы, ливневки и прочее, не работают - поэтому после обильных дождей улицы города превращаются в реки.

Синоптики предсказывают жаркое лето в 2020 году, но при этом, жителям Центральной России и Сибири, нужно готовиться к ураганам и даже смерчу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783451" frameborder="0"></iframe> Заплыв на матрасе по затопленной улице совершил житель Подмосковья.Житель Ивантеевки нашел способ обратить неблагоприятную ситуацию в свою пользу - совершил заплыв на матрасе по затопленной улице

ИСТОЧНИК KP.RU