В Центральной России и Сибири предсказали лето с ураганами и смерчем

26 Май 2020 2020-05-26T11:47:46+03:00

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Россию в этом году ждет нестандартное лето не только из-за пандемии коронавируса. Сюрприз преподнесет еще и погода. Синоптики ранее предупреждали об аномальной жаре, а эксперты из Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС сообщают о возможных ураганах и смерчах.

Основанием для таких прогнозов стала метеорологическая обстановка, которая складывается весной 2020 года, а также данные о глобальных изменениях климата. Предположение ученых подтвердилось 13 мая, когда в .Чите был ураган. Ветер валил деревья, срывал крыши с домов, опрокидывал гаражи и сбивал детей с ног.

Спустя почти неделю, 25 мая, история повторилась, но уже в Екатеринбурге. Ураган с градом здесь не просто напугал людей, были жертвы - погибли четыре человека.

По прогнозу к ураганам и даже смерчу нужно готовиться жителям Центральной части России, а также Сибири.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/781089" frameborder="0"></iframe> Ураган в Екатеринбурге 25 мая 2020 года.Олег ГАЛИМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU