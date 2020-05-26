В Центральной России и Сибири предсказали лето с ураганами и смерчем
Россию в этом году ждет нестандартное лето не только из-за пандемии коронавируса. Сюрприз преподнесет еще и погода. Синоптики ранее предупреждали об аномальной жаре, а эксперты из Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС сообщают о возможных ураганах и смерчах.
Основанием для таких прогнозов стала метеорологическая обстановка, которая складывается весной 2020 года, а также данные о глобальных изменениях климата. Предположение ученых подтвердилось 13 мая, когда в .Чите был ураган. Ветер валил деревья, срывал крыши с домов, опрокидывал гаражи и сбивал детей с ног.
Спустя почти неделю, 25 мая, история повторилась, но уже в Екатеринбурге. Ураган с градом здесь не просто напугал людей, были жертвы - погибли четыре человека.
По прогнозу к ураганам и даже смерчу нужно готовиться жителям Центральной части России, а также Сибири.
Ураган в Екатеринбурге 25 мая 2020 года.Олег ГАЛИМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU