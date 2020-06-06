Доктор Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

6 Июнь 2020 2020-06-06T19:48:20+03:00

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Известный теледоктор Александр Мясников заявил, что чем больше человек боится заразиться коронавирусом, тем выше шансы, что он все-таки подхватит инфекцию. У этого явления есть логическое обоснование. Стресс влияет на уровень гормонов в организме. А ученые выяснили, что, например, тестостерон блокирует вирус. При снижении гормона огранизм становится более уязвим. Отсюда связь между лысеющими (от снижения тестостерона) мужчинами и тяжелой формой коронавируса.

- Стресс тратит твои гормоны, и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета. Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет,- сказал Александр Мясников.

ИСТОЧНИК KP.RU