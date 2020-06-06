В Испании после карантина открывают дискотеки, но там нельзя танцевать

6 Июнь 2020 2020-06-06T22:02:33+03:00

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В Испании снимают запрет на работу ночных клубов. Правда, ограничения снимут не повсеместно, и не все. В тех районах, где эпидситуация стабилизировалась, дискотеки откроются, но там нельзя будет танцевать. Зато разрешат сидеть у бара, но на расстоянии от других посетителей. Заполнить клубы разрешили только на треть от прежнего числа клиентов.

- Если в заведении есть танцевальная площадка, то ее можно использовать для размещения столов, это пространство не может быть использовано для обычных целей,- приводит текст правительственного декрета ТАСС.

В первый месяц лета планируют возобновить традиционные шоу с быками.

8 июня 52 процента населения страны переходит на последний этап смягчения ограничений, жителям Мадрида и Барселоны послабление блокировки не касается.

В мире от коронавируса погибли больше 400 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU