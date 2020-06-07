Помпео сравнил Китай с фашистской Германией из-за ситуации с Гонконгом

7 Июнь 2020 2020-06-07T00:26:13+03:00

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Американский государственный секретарь Майк Помпео сравнил то, как Китай действует в отношении Гонконга, с нарушениями данных европейцам обещаний фашисткой Германией. Об этом он заявил в интервью изданию The Daily Caller.

- Безусловно, там ситуация, когда Китай нарушил обещаний по своему договору с королевством Великобритании и решил отказать народу Гонконга в обещанных свободах, похожа на обещания, которые не выполнила фашистская Германия по отношению к остальной Европе, - отметил Помпео.

Напомним, что в последнее время отношения между Штатами и КНР серьезно обострились из-за разрабатываемого китайским парламентов закона о защите гонконгской нацбезопасности, который, как полагают в Вашингтоне, власти направят на ликвидацию автономии региона. Американский президент Дональд Трамп пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга, но власти Китая отвергают критику в свой адрес, считая, что вопросы данного административного района – это внутреннее государственное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU