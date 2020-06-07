В Японии изобрели спасающую от коронавируса маску для бассейна

7 Июнь 2020 2020-06-07T03:17:25+03:00

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В Японии специалисты изобрели специальную водостойкую маску для защиты от коронавируса, которую можно использовать при плавании в бассейнах. Средство индивидуальной защиты рассчитано на инструкторов школ плавания, которым приходится постоянно быть в воде и находиться в контакте с другими людьми, сообщает издание The Asahi Shimbun.

По форме маска для бассейна похожа на медицинскую, но сделана она из ПВХ и имеет жесткое ребро посередине вдоль линии носа. Такая конструкция помогает создает пространство для воздуха внутри средства защиты – при плавании вода спокойно проходит через нее и не мешает занятиям.

Эксперты Японии указали, что такие маски не следует применять при активных заплывах на скорость. Идея создания необычной маски принадлежит бывшему профессионалу по плаванию, руководителю компании Rockin pool Дзюнъе Нисигаве. Набор из десяти таких средств индивидуальной защиты стоит около 270 американских долларов – в Японии маски заказали уже более 16 тысяч человек, и спрос продолжает расти.

Бассейны и другие спортивные объекты открылись в стране по мере снятия режима чрезвычайной ситуации, ранее введенного из-за распространения коронавируса. Полностью отменить режим власти Японии решили еще в конце мая из-за снижения темпов распространения заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU