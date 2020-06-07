2020-06-07T03:17:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Японии изобрели спасающую от коронавируса маску для бассейна

Водостойкое средство индивидуальной защиты разработали для инструкторов школ плавания
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
В Японии изобрели спасающую от коронавируса маску для бассейнаВ Японии изобрели спасающую от коронавируса маску для бассейнаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Японии специалисты изобрели специальную водостойкую маску для защиты от коронавируса, которую можно использовать при плавании в бассейнах. Средство индивидуальной защиты рассчитано на инструкторов школ плавания, которым приходится постоянно быть в воде и находиться в контакте с другими людьми, сообщает издание The Asahi Shimbun.

По форме маска для бассейна похожа на медицинскую, но сделана она из ПВХ и имеет жесткое ребро посередине вдоль линии носа. Такая конструкция помогает создает пространство для воздуха внутри средства защиты – при плавании вода спокойно проходит через нее и не мешает занятиям.

Эксперты Японии указали, что такие маски не следует применять при активных заплывах на скорость. Идея создания необычной маски принадлежит бывшему профессионалу по плаванию, руководителю компании Rockin pool Дзюнъе Нисигаве. Набор из десяти таких средств индивидуальной защиты стоит около 270 американских долларов – в Японии маски заказали уже более 16 тысяч человек, и спрос продолжает расти.

Бассейны и другие спортивные объекты открылись в стране по мере снятия режима чрезвычайной ситуации, ранее введенного из-за распространения коронавируса. Полностью отменить режим власти Японии решили еще в конце мая из-за снижения темпов распространения заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт предсказал, что будет с ценами на нефть после сделки ОПЕК+
В Японии изобрели спасающую от коронавируса маску для бассейна
Малышева рассказала, сколько на самом деле бессимптомных носителей коронавируса
Погода в Москве на 7 июня 2020: жителей столицы ждут теплые и туманные выходные
На протестах в Лондоне пострадали 23 полицейских
Названы возможные изменения в порядке медосвидетельствования водителей
Фрегат-невидимка «Адмирал флота Касатонов» завершил госиспытания
В России создадут национальную базу генетической информации
В Бразилии перестали обновлять данные по числу зараженных коронавирусом
Православные верующие отмечают день Святой Троицы
Помпео сравнил Китай с фашистской Германией из-за ситуации с Гонконгом
НАТО готовится ко второй волне пандемии коронавируса
Сбой в Telegram: у пользователей проблемы с доступом в мессенджер
Элтон Джон оплатил операцию женщине, которую бросил за пару недель перед свадьбой
Посол России ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Ученые заявили, что человечество создало "идеальные условия" для следующих пандемий
Бэнкси опубликовал картину о протестах в США с подожженным американским флагом
Захарова ответила на предложение Помпео помочь в ликвидации разлива нефти в Норильске
В Испании после карантина откроют дискотеки, но там нельзя танцевать
В мире от коронавируса погибли больше 400 тысяч человек: Это больше численности Исландии
Певица Мадонна пришла на митинг в защиту прав темнокожих на костылях
Власти Китая попросили граждан не ездить в Австралию из-за расовой дискриминации
Власти США предложили России помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске