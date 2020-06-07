Назвали российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года

7 Июнь 2020 2020-06-07T09:45:29+03:00

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Самая высокая средняя заработная плата за весь первый квартал текущего года была зафиксирована на Чукотке. Об этом свидетельствует статистика Росстата.

Как сообщает RT, и статистики следует, что в целом, в первом квартале 2020 года средний заработок россиян составил 48,3 тысячи рублей. В то время как на Чукотке жители в среднем получали 109,1 тысяч рублей.

На втором мете находится Ямало-Ненецкий автономный округ, где в среднем оплата труда составляет 101,5 тысяч рублей, на третьем - Москва со средней зарплатой в 95,5 тысяч рублей. Следом идут Магаданская область (89,5 тысяч рублей) и Сахалин (89,4 тысяч рублей).

Самая низкая средняя заработная плата зафиксирована в Ивановской области, где получают в среднем 27 тысяч рублей, в Дагестане (27,2 тысяч рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тысяч рублей), Алтайском крае (27,6 тысяч рублей) и Карачаево-Черкессии (27,6 тысяч рублей).

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о профессиях с зарплатой в миллион рублей в месяц после пандемии. При этом эксперты отметили, что оплата труда будет варьироваться по регионам. По их прогнозам, больше всего будут получать жители Чукотки, НАО и Якутии, а меньше - в Кемеровской области, Северной Осетии и Чечне.

ИСТОЧНИК KP.RU