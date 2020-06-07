2020-06-07T14:01:18+03:00
В мире

Русские байкеры защищают Нью-Йорк от мародёрства и грабежей во время протестов

Мотоклуб «Братва» с Брайтон Бич патрулирует улицы американского города [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Русские байкеры защищают Нью-Йорк от мародёрства и грабежей во время протестовРусские байкеры защищают Нью-Йорк от мародёрства и грабежей во время протестовФото: Instagram.com
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Русские байкеры из клуба Мотоклуб «Братва» патрулируют город в Нью-Йорке, пресекая мародёрство и грабежи. По словам его представителей, беспорядки в городе уже не имеют ничего общего с погибшим во время задержанием Джорджем Флойдом.

Президент клуба Константин Котов попросил выдать байкерам оружие для патрулирования улиц. Он пояснил, что члены клуба не хотят никаких стычек, а намерены защитить свободы.

«Мы здесь для того, чтобы защитить нашу свободу, свободу американских граждан. Это ничего общего не имеет с Джорджем Флойдом, это не демонстрация, а бандитизм. Разгром магазинов, частного имущества, при чём тут Джордж Флойд? Выдайте нам оружие, я буду патрулировать 24 часа в сутки», - сказал Котов на своей странице в Twitter

«Почему полиция не защищает народ, народ вынужден защищать себя сам? … Говорят, не носи оружие. Буду носить, пока я здесь, резать, колоть», - заявил один из представителей мотоклуба.

Напомним, действия комендантского часа в Нью-Йорке продлили до конца недели, а президент США Дональд Трамп назвал сбродом и неудачниками участников протестов в этом городе. Американский лидер призвал городские власти ввести в Нью-Йорк Национальную гвардию и действовать быстрее.

Русские байкеры защищают Нью-Йорк от мародеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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