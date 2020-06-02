2020-06-02T18:55:32+03:00
В мире

Комендантский час в Нью-Йорке продлили до конца недели

В городе не утихают беспорядки на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Комендантский час в Нью-Йорке продлили до конца неделиКомендантский час в Нью-Йорке продлили до конца неделиФото: REUTERS
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Власти Нью-Йорка приняли решение продлить до конца недели действия Комендантскогочаса, введенного на фоне беспорядков, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания сотрудниками полиции. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио.

«Время действия комендантского часа будет продлено с 20:00 до 05:00, и он будет действовать до конца текущей недели», - заявил глава Нью-Йорка и отметил, что власти принимают все меры для того, чтобы прекратить беспорядки в городе.

По последним данным, в Нью-Йорке на ночных беспорядках арестовали 700 человек, всего по стране за участие в акциях протеста задержали более 1,7 тысячи человек. Около 18 тысячи военнослужащих Национальной гвардии оказывают помощь правоохранительным органам в 29 штатах. Известно об одной жертве беспорядков в американском городе Индианаполисе. В Давенпорте протестующие открыли огонь по сотрудникам полиции. В результате были убиты два человека.

«Мирный протест» в Нью-Йорке привел к вандализму и мародерству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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