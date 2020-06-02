«Сброд и неудачники»: Трамп отреагировал на протесты в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп назвал сбродом и неудачниками участников протестов в Нью-Йорке, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания сотрудниками полиции. Американский лидер призвал городские власти ввести в город Национальную гвардию и действовать быстрее.
«Нью-Йорк, позови Национальную гвардию. Сброд и неудачники разрывают город на части. Действуйте быстро!», - написал глава Белого дома в своем Twitter.
Напомним, ранее американский лидер обвинил губернаторов штатов в слабости, проявленной в подавлении протестов, и призвал их к более жестким мерам по отношению к протестующим.
«Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?
Как писал сайт kp.ru, в Нью-Йорке на ночных беспорядках арестовали 700 человек, а действия комендантского часа продлили до конца недели. Протесты переросли в беспорядки во многих городах США. Около 18 тысячи военнослужащих Национальной гвардии оказывают помощь правоохранительным органам в 29 штатах.
«Мирный протест» в Нью-Йорке привел к вандализму и мародерству.
ИСТОЧНИК KP.RU