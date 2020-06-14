2020-06-14T11:59:14+03:00
Общество

У трети российских школьников нашли проблемы со зрением после дистанционного обучения

Чаще всего дети пользовались смартфонами для уроков
Юлия САЛЬНИКОВА
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Более 70 процентов школьников использовали для учебы смартфонБолее 70 процентов школьников использовали для учебы смартфонФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Эксперты рассказали об итогах дистанционного обучения в российских школах. Эту тему 14 июня обсудили на Радио "Комсомольская правда". Уроки онлайн стали проводить в стране, начиная с марта, из-за пандемии коронавируса. Оказалось, что больше всего детей, 72 процента, используют для уроков и домашнего задания смартфон:

- Конечно это вариант, который нас не очень устраивает, это гаджет, совсем не приспособленный для обучения. Прибавьте к этом высокую занятость. И у трети опрошенных мы зафиксировали компьютерный зрительный синдром - покраснения, усталость, ощущение "мелькания" перед глазами,- сказала заведующая лабораторией гигиены обучения и воспитания НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Марина Степанова.

Эти симптомы напоминают реакцию на офисную работу у взрослых людей. В обоих случаях возникают проблемы со зрением, меняется осанка.

- Есть такое понятие - туннельный синдром, означает напряжение в запястном суставе,- объяснила Степанова. - Последнее нарушение мы наблюдаем у трети детей среднего и старшего школьного возраста.

С учетом возросшей нагрузки, сидеть за монитором приходится во время урока и после (домашнее задание и досуг), возникают нарушения нервной системы. Адаптироваться к новому формату работы не смогли около 86 процентов детей - у них нарушается сон, снижается аппетит (астеннический синдром). Еще четверть детей признались в ходе анонимного анкетирования, что потеряли интерес к учебе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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