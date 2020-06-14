14 Июнь 2020 2020-06-14T11:29:29+03:00

Большинство детей на время самоизоляцию больше времени тратили на учебу Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Школьники во время самоизоляции больше времени проводили за учебой, чем в обычное время. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" сказала заведующая лабораторией гигиены обучения и воспитания НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Марина Степанова. В программе "Родительский вопрос" обсудили переход на дистанционное обучение в период пандемии коронавиурса.

- Четверть детей испытывала технические трудности при получении доступа к ресурсам. И занятость детей была существенно выше, чем в обычное время. Более трети школьников во время самоизоляции сидели за компьютерами по семь часов в день,- сказала она.

Такие данные получили на основе анонимного анкетирования. Ребят 5-11 классов из 79 регионов страны попросили рассказать, сколько времени они проводят за компьютером, учитывая, что уроки проходили на время самоизоляции онлайн. В те самые семь часов вошло время на уроки, домашнее задание и досуг.

- Основная масса школьников - проводила за компьютерами четрые часа и более. По нормативам, в среднем старшие школьники должны проводить за экранами не более четырех часов в день, - уточнила эксперт.

Она признала, что переход на дистанционное обучение был не запланирован, поэтому говорить о полной подготовке к такому формату нельзя, приходилось вводить новые правила "в авральном режиме".

ИСТОЧНИК KP.RU