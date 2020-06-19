2020-06-19T10:43:52+03:00
В мире

Дональд Трамп отрицает наличие «болезни Паркинсона»

Вопросы о состоянии здоровья президенту США стали задавать после видео его спуска по пандусу
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Трамп напомнил, что он моложе БайденаТрамп напомнил, что он моложе БайденаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп вынужден оправдываться после публикации видео из Уэст-Пойнта. Глава Белого дома выступал там перед выпускниками. Когда журналисты сняли, как он с трудом спускается по пандусу со сцены, американцы стали писать в соцсетях, что у Трампа болезнь Паркинсона.

Президент сначала объяснился в твиттер, он написал, что пандус был слишком скользким, а в интервью The Wall Street Journal списал все на туфли с кожаной подошвой.

- Я находился там часами. Но после того спуска по трапу, у меня вдруг заподозрили болезнь Паркинсона. Я в ужасе от такого освящения в СМИ,- сказал президент США.

Он считает, что спустился "изящно", а последние метры вообще пробежал.

О ситуации со стаканом, который президент не смог удержать одной рукой, он высказываться не стал.

Ранее 74-летний Дональд Трамп напомнил, что он на четыре года моложе своего главного соперника по выборам Джо Байдена.

- Я знаю людей, которые намного старше меня. И они такие же бодрые, как были в 25 лет. Я знаю человека, которому 92 года, он на сто процентов активен, - сказал Трамп.

Трамп с трудом спустился по пандусу.Trump walk ramp extremely carefully at the end of his West Point speech Trump drink water Sent to Walter Reed Is it Parkinson? #trumpisnotwell

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доработанный план по восстановлению экономики направлен Путину
В Москве вылечили еще 2 271 пациентов с коронавирусом
В Союзе туриндустрии спрогнозировали, когда россияне смогут отправиться на отдых за границу
Глава МИД Великобритании сравнил коленопреклонение на акциях против расизма с «Игрой престолов»
Томская область модернизирует систему пассажирских перевозок в регионе
В России за сутки число выздоровевших от коронавируса больше, чем новых заражённых
Дональд Трамп отрицает наличие «болезни Паркинсона»
Российские истребители осуществили перехват американских бомбардировщиков
Стала известна причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
Цена нефти Brent выросла после заседания комитета ОПЕК+
Доктор Мясников назвал болезни, вызывающие потерю зрения
Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» впервые покажут на Параде Победы
В ОНК рассказали, в какую камеру попал внук экс-губернатора Хабаровского края
Посольство призвало США прекратить пугать «страшилками о российской угрозе»