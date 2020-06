Дональд Трамп отрицает наличие «болезни Паркинсона»

Президент США Дональд Трамп вынужден оправдываться после публикации видео из Уэст-Пойнта. Глава Белого дома выступал там перед выпускниками. Когда журналисты сняли, как он с трудом спускается по пандусу со сцены, американцы стали писать в соцсетях, что у Трампа болезнь Паркинсона.

Президент сначала объяснился в твиттер, он написал, что пандус был слишком скользким, а в интервью The Wall Street Journal списал все на туфли с кожаной подошвой.

- Я находился там часами. Но после того спуска по трапу, у меня вдруг заподозрили болезнь Паркинсона. Я в ужасе от такого освящения в СМИ,- сказал президент США.

Он считает, что спустился "изящно", а последние метры вообще пробежал.

О ситуации со стаканом, который президент не смог удержать одной рукой, он высказываться не стал.

Ранее 74-летний Дональд Трамп напомнил, что он на четыре года моложе своего главного соперника по выборам Джо Байдена.

- Я знаю людей, которые намного старше меня. И они такие же бодрые, как были в 25 лет. Я знаю человека, которому 92 года, он на сто процентов активен, - сказал Трамп.

