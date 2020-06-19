2020-06-19T20:36:27+03:00
Экономика

В Минэкономразвития сообщили, на сколько снизился ВВП

Спад в розничной торговле снизился со снятием ограничений
Ася КУЗНЕЦОВА
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Минэкономразвития: снижение ВВП России в мае замедлилось до 10,9% с 12% в апрелеМинэкономразвития: снижение ВВП России в мае замедлилось до 10,9% с 12% в апрелеФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Валовой внутренний продукт России снизился на 3,7% с января по май 2020 года. В мае этот показатель снизился с 12% до 10,9% в годовом выражении, сообщается в данных Минэкономразвития. Экономический обзор опубликован на сайте ведомства.

Авторы обзора "Картина деловой активности" сообщили, что в мае по сравнению с апрелем сократился спад в несырьевых отраслях обрабатывающей промышленности и в сфере розничной торговли.

- Падение выпуска обрабатывающей промышленности в мае замедлилось до минус 7,2% год к году (после минус 10% в годовом выражении в апреле)… Падение розничных продаж замедлилось до минус 19,2% год к году в мае после минус 23,2% в годовом выражении месяцем ранее, главным образом за счет непродовольственного сегмента, - отметили в Минэкономразвития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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