В Бундестаге призвали отказаться от "Северного потока-2"

19 Июнь 2020 2020-06-19T21:50:20+03:00

Депутат призвал Меркель вместе с европейскими продумать ответ на убийство гражданина Грузии в Берлине

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Правительству ФРГ не стоит поддерживать проект "Северный поток - 2" из-за выводов Генеральной прокуратуры Германии по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине, считает заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге Александер Ламбсдорф.

Он призвал канцлера Германии Ангелу Меркель обдумать общий с другими европейскими лидерами ответ на инцидент в Берлине. При этом Ламбсдорф отметил, что для Меркель будет непросто привлечь европейских на свою сторону во время завершения строительства "Северного потока - 2".

Ламбсдорф в интервью газете "Bild" назвал убийство Зелимхана Хангошвили "такой серьёзной атакой на суверенитет Германии, что мы три раза должны подумать прежде, чем прокладывать денежный трубопровод в Москву с тем, чтобы получать газ из России".

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 23 августа около мечети в берлинском парке киллер с паспортом России на имя Вадима Соколова застрелил экс-соратника террористов Басаева и Масхадова - гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Убийцу арестовали.

4 декабря МИД Германии выслал двух российских дипломатов из-за недостаточного сотрудничества по делу об убийстве Хангошвили.

ИСТОЧНИК KP.RU