В Бундестаге призвали отказаться от "Северного потока-2"
Правительству ФРГ не стоит поддерживать проект "Северный поток - 2" из-за выводов Генеральной прокуратуры Германии по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине, считает заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге Александер Ламбсдорф.
Он призвал канцлера Германии Ангелу Меркель обдумать общий с другими европейскими лидерами ответ на инцидент в Берлине. При этом Ламбсдорф отметил, что для Меркель будет непросто привлечь европейских на свою сторону во время завершения строительства "Северного потока - 2".
Ламбсдорф в интервью газете "Bild" назвал убийство Зелимхана Хангошвили "такой серьёзной атакой на суверенитет Германии, что мы три раза должны подумать прежде, чем прокладывать денежный трубопровод в Москву с тем, чтобы получать газ из России".
Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 23 августа около мечети в берлинском парке киллер с паспортом России на имя Вадима Соколова застрелил экс-соратника террористов Басаева и Масхадова - гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Убийцу арестовали.
4 декабря МИД Германии выслал двух российских дипломатов из-за недостаточного сотрудничества по делу об убийстве Хангошвили.
ИСТОЧНИК KP.RU