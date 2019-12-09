Убитый в Берлине террорист Хангошвили был агентом ЦРУ

Скандал с убийством в столице Германии бывшего кавказского боевика, который жил там в качестве «беженца», скатывается в откровенный абсурд.

Напомним, 23 августа киллер-россиянин на выходе из мечети в берлинском парке застрелил экс-соратника террористов Басаева и Масхадова — гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Убийцу — с криминальным прошлым и фальшивым паспортом на имя Вадима Соколова — быстро арестовали. Но удобная для Запада версия о «российских спецслужбах» (которые якобы наняли Соколова, чтобы ликвидировать Хангошвили) начала раскручиваться лишь сейчас. Под этим соусом Берлин уже выслал двух российских дипломатов — как раз накануне Нормандской встречи по Украине.

А загадочный «агент Соколов», как написала газета «Монд», вскоре после ареста взял и попросил в Германии политическое убежище. Немецкие власти, правда, сию новость быстро опровергли. Возможно, потому, что журналисты и впрямь всё выдумали. А возможно, потому, что это — гвоздь в гроб теории о «российских спецслужбах». Когда настоящего разведчика арестовывают на задании, он сидит и ждёт обмена на какого-нибудь схваченного в России западного «коллегу». Подобный варианту тоже специально отрабатывается при его подготовке Центром. А вот если допустить, что Соколов — просто частный киллер, угодивший в мировой скандал, то такое поведение как раз логично.

Другое «доказательство причастности Соколова к спецслужбам» по версии ино-СМИ выглядит столь же нелепо. Номер паспорта у него такой, какие выдают агентам Кремля, и место работы в визовой анкете (Соколов въехал в Европу легально, по Шенгену) очень уж подозрительное. То есть мудрые журналисты моментально опознали в нём «российского ликвидатора», а вот наивные консульские службы или хотя бы пограничные офицеры ЕС не смогли. Видимо, хорошо конспирировался.

Понимая, что тема с «кремлёвским агентом Соколовым» вызывает больше вопросов, чем ответов, западные СМИ параллельно стали педалировать другой сюжет — о невинно убиенном мигранте. Дескать, Зелимхан Хангошвили всего лишь сражался с российской агрессией, помогал грузинским (и прочим хорошим спецслужбам) ловить террористов.

Об этом пишут репортеры издания Daily Beast. Приводя подробности, которые просто уничтожают их же собственную версию о «вине России».

Итак, в 2012 году Хангошвили участвовал в операции спецслужб тогдашнего президента Михаила Саакашвили в грузинском ущелье Лопота. По официальной версии, там непонятно откуда взялись боевики-исламисты, которых героически ликвидировали.

Зелимхан Хангошвили с Асланом Масхадовым.

По другой версии, которую подробно освещала «КП», это была провокация Саакашвили — заморочить паре десятков чеченцев-эмигрантов голову, сколотить отряд и забросить для диверсий в Россию. Но что-то пошло не так, «горные туристы» не захотели идти на верную смерть, повернули оружие против кукловодов. Завязался бой, где на стороне Тбилиси (соответственно, против чеченцев) сражался Хангошвили. Впрочем, повторим, это лишь версии.

А Daily Beast сообщает: в том бою в Лопоте чеченцы захватили офицера по имени Леван — куратора Зелимхана из грузинских спецслужб. Тогда Хангошвили пришел к оппонентам на переговоры — благодаря чеченским корням эти люди с оружием к нему прислушивались. Сказал им нечто вроде такого:

— Леван при вас позвонит в Центр своему руководству, ни с кем другим оно говорить не будет. И вы сможете продиктовать свои условия. Только здесь мобильник не ловит, давайте все вместе пройдем сто метров в зону хорошего сигнала?

Там чеченцев, действительно, ожидал «тёплый» приём — засада грузинского спецназа. А всего в том бою погибло свыше 15 человек с обоих сторон.

Возможно, именно с тех пор многие чеченцы (часть которых живёт и в Грузии) не считали Зелимхана своим. По кавказским понятиям, убить противника не в честном бою, а обманом завести в засаду — повод для кровной мести.

Так что желать 40-летнему мужчине смерти могли многие. Более того, по словам Daily Beast, он имел «связи с ЦРУ». Проще говоря, был агентом американцев. А в Берлине жил… в отеле через дорогу от BND, немецкой внешней разведки. Если Хангошвили был для неё настолько ценен, отчего же его не охраняли?

Может, потому, что кому-то (и даже не в Берлине) было выгодно смахнуть с доски ставшую ненужной фигуру, развязав очередную антироссийскую историю по аналогии с «делом Скрипалей»?

И последнее — закрывая тему с «убитым борцом за демократию». В распоряжении «КП» оказались видеоматериалы, демонстрирующие, в какой именно компании Хангошвили лет 15 назад «отстаивал идеалы свободы». Как говорится — лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748672" frameborder="0"></iframe> Зелимхан Хангошвили с кавказскими террористами.

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23 августа, когда западные СМИ дружно скорбели из-за 80-летия пакта Молотова-Риббентропа, в берлинском парке по выходу из мечети был застрелен гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили (подробности)