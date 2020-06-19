2020-06-19T22:00:10+03:00
Политика

Песков сообщил, в каком случае Польша может представлять угрозу для Росии

Представитель Кремля отметил, что сама по себе она не опасна
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дмитрий Песков объяснил, что Польша представляет угрозу для России только если предоставит территории для баз НАТОДмитрий Песков объяснил, что Польша представляет угрозу для России только если предоставит территории для баз НАТОФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Польша может представлять угрозу для России, если только предоставит свою территорию для военной инфраструктуры НАТО, заявил Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

- Сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России, но как страна, готовая предоставить территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс, — это представляет угрозу для нас, - сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что постоянное приближение к российским границам военных НАТО заставляет Россию принимать меры ради безопасности страны.

- Нам это неприятно, - добавил Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24