В Торонто неизвестные открыли стрельбу, есть погибший

19 Июнь 2020 2020-06-19T23:10:05+03:00

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Неизвестные открыли стрельбу в Торонто, сообщает полиция Торонто в официальном Twitter-аккаунте. Сообщается также, что в результате погиб один человек, а стрелявшие скрылись на автомобиле.

По данным источника телеканала, стрельба началась примерно в 11:40 местного времени (18:40 по московскому). Экстренные службы получили сообщение о нескольких выстрелах. Свидетели сообщили, что несколько мужчин бежит к четырёхдверному седану. Их разыскивают как возможных подозреваемых.

Ранее сайт KP.ru сообщал о перестрелке на территории жилого комплекса "Ясный" на юге Москвы. Тогда был ранен один человек. 37-летнего москвича задело дробью.

После произошедшего в городе объявили план "Перехват", разыскивали автомобили Mercedes, Ford, Toyota, на одной из машин были номера с оренбургским регионом. Позже в полиции сообщили о задержании трёх участников конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU