На юге Москвы неизвестные открыли стрельбу
По предварительным данным, перестрелка произошла на территории ЖК "Ясный" [видео]
На юге Москвы стрельба, по предварительным данным, на территории ЖК "Ясный"Фото: Полина МОИСЕЕВА
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Неизвестные открыли стрельбу из автоматов на юге Москвы. По предварительным данным, стрельба произошла на парковке возле жилого комплекса "Ясный" на Каширском шоссе.
Данных о жертвах пока нет.
В связи с перестрелкой в городе введен план "Перехват".
Перестрелка началась как дорожный конфликт.
Источник KP.RU сообщил, что на место перестрелки приехали скорая помощь, Росгвардия и полиция.
Полиция объявила розыск скрывшихся с места стрелявших. Разыскивают автомобили Mercedes, Ford, Toyota.
Cтрельба на юге Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU