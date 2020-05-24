На юге Москвы неизвестные открыли стрельбу

24 Май 2020 2020-05-24T19:32:16+03:00

На юге Москвы стрельба, по предварительным данным, на территории ЖК "Ясный" Фото: Полина МОИСЕЕВА

По предварительным данным, перестрелка произошла на территории ЖК "Ясный" [видео]

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Неизвестные открыли стрельбу из автоматов на юге Москвы. По предварительным данным, стрельба произошла на парковке возле жилого комплекса "Ясный" на Каширском шоссе.

Данных о жертвах пока нет.

В связи с перестрелкой в городе введен план "Перехват".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780925" frameborder="0"></iframe> Перестрелка началась как дорожный конфликт.

Источник KP.RU сообщил, что на место перестрелки приехали скорая помощь, Росгвардия и полиция.

Полиция объявила розыск скрывшихся с места стрелявших. Разыскивают автомобили Mercedes, Ford, Toyota.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780924" frameborder="0"></iframe> Cтрельба на юге Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU